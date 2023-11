RTL Infos – En trist europeisk rekord: Luxembourgs innbyggere drukner i forbruksgjeld

Alle de rike i Luxembourg? Bortsett fra det, nevne en studie utført av sentralbanken (BCL), som indikerer at Luxembourg er det europeiske landet hvor forbruksgjeld er utbredt blant lavinntektshusholdninger.

Når vi tenker på «gjeld i Luxembourg», tenker vi naturligvis først på bolig, som i stor grad påvirker befolkningens gjeld. Men vi snakker mindre om andre former for gjeld, og starter med forbruksgjeld. Enten kommer det til stykket Kjøpe en bil, finansiere et uventet uventet hjem, redningsmidler midlertidig når lønnsslippen ikke strekker til, eller «bruke deg selv litt ut»Faktum er fortsatt at denne gjelden raskt kan belaste økonomien vår. Spesielt siden rentene på disse lånene ofte er ublu!

Men i Luxembourg har en stor del av befolkningen gått i denne fellen. Så mye at Luxembourg er et europeisk land.»Der forbruksgjeld er mer utbredt blant lavinntektsfamilier«, Luxembourgs sentralbank rapporterer i en fersk publikasjon.

Dette er utrolig Forbruksgjeldkontrollert av 35 % av husholdningene, er mer vanlig enn Pantegjeld (Eies av 31 % av husholdningene). Mer enn 13 % av husholdningene har boliglån og forbruksgjeld.

Mange innbyggere må sette seg i gjeld for å kjøpe bil

Hovedkomponenten i forbruksgjeld Dette er personlige lån, kontrollert av 26 % av husholdningene i Luxembourg (20 % i euroområdet). Gjennomsnittsnivået for personlige lån i Luxembourg er dobbelt så høyt som i eurosonen. Blant de nederste 20 % av husholdningene er nivået i Luxembourg tre ganger høyere enn i eurosonen.

med en hastighet, Personlige lån representerer bare 16 % av den totale husholdningsinntekten i LuxembourgDet ligner på eurosonen (17 %). Dessuten gjør 70 % av familiene i Luxembourg fremgang kjøpe bil Som hovedårsaken til å ta opp sine personlige lån, er det grunnen som bare 38 % av husholdningene i eurosonen oppgir. Denne forskjellen gir fortsatt en forklaring på det høye nivået av personlige lån i Luxembourg.

Kredittkort: Noen ganger «irrasjonelle» valg.

Den andre komponenten av forbruksgjeld er Kredittkort. I Luxembourg har nesten 84 % av husholdningene kredittkort, nesten det dobbelte av antallet i eurosonen. Men i Luxembourg som i eurosonen bruker bare 5 % av husholdningene disse kortene til å samle opp gjeld. Generelt øker sannsynligheten for å eie et kredittkort med familiens inntekt og utdanningsnivå. Denne sannsynligheten øker også blant husholdninger som anser seg underlagt kredittrestriksjoner (omtrent 7 % av husholdningene, både i Luxembourg og i euroområdet).

I følge 2018 HFCS-data, Mer enn 90 % av husholdningene som hadde akkumulert kredittkortgjeld hadde positive saldoer på bankkontoene sine. Mer enn 70 % av disse husholdningene hadde nok penger til å betale ned kredittkortgjelden. «Denne oppførselen virker irrasjonell når vi sammenligner de svært høye rentene som husholdninger betaler når de samler opp kredittkortgjeld med den lave avkastningen de tjener på sjekk- og sparekontoene sine.«Resultatene indikerer at»Denne oppførselen kan forklares med forskjeller i risikoaversjon og frykt for å stramme inn tilgangen til kreditt i fremtiden«.