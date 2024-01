RTL / Testachats Info Basket: Mot gode nyheter i 2024? Inflasjonen følger en oppmuntrende bane

Inflasjonen fortsetter trenden de siste månedene, noe som betyr at den er på vei ned. Prisene fortsetter å stige, men mindre raskt. I desember nådde inflasjonsraten 8,1 % mens den holdt seg på 9,4 % for november, spesielt på 20 % i mars.

Men hvis vi går litt tilbake, vil vi se en inflasjon på ca. 29 % innen to år, noe som slett ikke er trivielt for husholdningene. Dessuten har nedgangen i råvarer fortsatt ikke tilstrekkelig innvirkning på prisene som belastes forbrukerne, ifølge Testchats.

RTL Informasjonskurv / Achats Test: Inflasjonen faller under den symbolske grensen, her er de 20 beste produktene hvis priser fortsetter å stige

«Når vi analyserer inflasjonen over to år, er tallene svimlende«, svarer Julie Freer, talsperson for Testachats,Prisene på basisprodukter som grønnsaker økte med over 40 %, mens prisen på brød, som er et essensielt og basisprodukt par excellence, økte med over 20 %.«.

Tvert imot, det er gode nyheter, og noen produkter har sett prisene falle!

Dette er tilfellet for hvitløkssmør (-6 %), kalvekjøtt (-6 %) og paprika kjøpt i blandede farger (-4 %).