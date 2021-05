RTL Today – Comptetition: Russland advarer Vesten mot arktisk invasjon før samtaler

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov advarte mandag vestlige land mot påstander i Arktis, ettersom global oppvarming gjør regionen mer tilgjengelig og et sted for global konkurranse.

Lavrovs kommentarer kom foran et ministermøte i Arktisk råd som inkluderer Russland, USA, Canada, Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island onsdag og torsdag i Reykjavik.

“Det har vært helt klart for alle i lang tid at dette er vårt territorium, dette er vårt land,” sa Lavrov på en pressekonferanse i Moskva.

“Vi er ansvarlige for at vår arktiske kystlinje er trygg,” sa han.

Etter hvert som klimaendringene gjør Arktis mer tilgjengelig, har den globale interessen for regionens naturressurser, skipsfelt og strategiske posisjon økt blant Arktisk råds medlemmer og Kina.

I en tale i forrige måned advarte USAs utenriksminister Antony Blinken om at Russland “utnytter denne endringen for å prøve å utøve kontroll over et nytt rom,” blant annet gjennom modernisering av baser, og bemerket også en voksende tilstedeværelse i Kina.

Mandag ønsket han Danmarks planer om å øke sin militære tilstedeværelse på Grønland og Nord-Atlanteren med investeringer verdt $ 245 millioner i overvåkingsdroner og en radarstasjon på Færøyene.

President Vladimir Putin har de siste årene gjort Russlands arktiske region til en strategisk prioritering og bestilt investeringer i militær infrastruktur og mineralutvinning, noe som forverrer spenningen med medlemmer av Arktisk råd.

USA har på sin side avvist det de anser som russisk og kinesisk “aggressivitet” i regionen.

I 2018 satte den amerikanske marinen ut et hangarskip i Norskehavet for første gang siden 1980-tallet.

Og i februar sendte Washington strategiske bombefly for å trene i Norge som en del av vestlig innsats for å styrke sin militære tilstedeværelse i regionen.

Lavrov sa mandag at han understreket “nok en gang, dette er vårt land og våre farvann.”

– Økende militær tilstedeværelse –

“Når NATO prøver å rettferdiggjøre sitt inntog i Arktis, er dette sannsynligvis en litt annen situasjon, og her har vi spørsmål til våre naboer som Norge som prøver å rettferdiggjøre behovet for at NATO skal inn i Arktis,” sa han.

Den russiske utenriksministeren sa “vi vil snakke ærlig om dette” på ministermøtet med åtte land og foreslo å gjenoppta en regelmessig dialog mellom militærsjefene i medlemslandene.

“Det ville være helt logisk å gjenopprette disse forholdene mellom militære offiserer som forstår hverandre bedre enn politikere,” sa den russiske politiske analytikeren Fyodor Lukyanov, sjefredaktør for Russland i magasinet Global Affairs.

– Selv om dette tiltaket bekrefter en tilbakevending til den kalde krigen, vil det fortsatt være et skritt fremover i denne situasjonen, sa han til AFP.

Rådet forventes å utstede en endelig kommunikasjon og en felles strategisk plan for det neste tiåret på slutten av møtet.

Når den arktiske isdekken avtar, håper Russland å benytte seg av skipskanalen Northern Sea Route for å eksportere olje og gass til utenlandske markeder.

Russland har investert tungt for å utvikle ruten, slik at skip kan redusere reisen til asiatiske havner med 15 dager sammenlignet med den tradisjonelle Suez Canal-ruten.

I august 2017 reiste det første skipet Nordsjøveien uten bruk av isbryter.

Moskva har også styrket sin militære tilstedeværelse i regionen, gjenåpner og moderniserer flere forlatte baser og flyplasser siden slutten av sovjettiden og distribuerer sine toppmoderne S-400 luftvernsystemer.

I mars lanserte Russland massive øvelser i Arktis, Putin berømmet øvelsene og en pensjonert admiral sa at de skulle sende et “signal til våre utenlandske venner: Amerikanerne.”

I Reykjavik denne uken vil Lavrov også møte sin amerikanske kollega Blinken for å teste Moskvas anstrengte forhold til Washington.

Til tross for økende spenninger, utpekte Russland og USA under klimaforhandlingene tidligere i år Arktis som et samarbeidsområde.