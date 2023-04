RTL Today – Videospill: Den neste Zelda er avslørt i «Ultimate»-traileren

Planlagt til 12. mai på Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avslører en del av handlingen i en «definitiv» trailer.

En måned før Switch-utgivelsen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomden etterlengtede oppfølgeren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), Links nye eventyr avsløres i en ny nesten fire minutter lang video utgitt denne torsdagen av Nintendo. Dette fremhever det som burde bli en ny lekeplass, nemlig de himmelske øyene, som helten spesielt krysser ved å skjære gjennom luften. Nok en gang er vi vitne til separasjonen av Link og prinsesse Zelda, i noe som virker som et jordskred, sannsynligvis på tidspunktet da kongeriket Hyrule falt i mørke. Vår kappede helts nemesis, Ganondorf, ser ut til å ha kommet tilbake, mens en annen skulle dukke opp. Links ulike transportmåter etterlater liten tvil om at spillere vil glede seg over en spesielt luftepisode, selv om helten selvfølgelig vil fortsette å reise på hesteryggen også. Videoen avsluttes med en setning som Link er vant til å høre med hver ny episode: «Du er vårt siste håp.»