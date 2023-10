Rugby-VM: All Blacks overvinner Argentina for å nå den femte finalen

Argentina scoret fem minutter ut i kampen. Til tross for flere gode spillfaser, klarte ikke Pumaene å finne feil på motstanderforsvaret, men Emiliano Boffelli (5.) tjente på en straffe tatt fra stolpene.

All Blacks snudde raskt kursen med massiv kollektiv handling. Etter at en «mall» ble tatt til kanten av mål, spredte backene ballen til Will Jordan, som måtte utligne (11.).

I neste fase, etter godt forsvar, avsluttet New Zealanderne med et forsøk fra Jordy Barrett (16.).

Fem minutter fra pause så Boffelli ut til å gi argentinerne litt pusterom med en omgjort straffe etter hardt press på New Zealand-leiren (35.), men Richie Mo’nka tok ansvaret for å gjenopprette nipoengsledelsen. Laget hans i straffer (38.).

Shannon Frizzell scoret Blacks sitt andre forsøk like før han returnerte til garderoben med stillingen 20-6 (42.).

Fra begynnelsen av andre omgang hevdet de svarte sin dominans og slo til med et konvertert forsøk fra Aaron Smith (42.). Frizzell (49.) og Jordan (62., 73.) signerte sine femte, sjette og syvende forsøk i den andre ensidige akten.