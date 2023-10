Rugby-VM: Frankrike ute etter tap mot Sør-Afrika! (28-29)

En drøm borte. Frankrike ble slått ut med 29-28 av hensynsløse tittelholdere Sør-Afrika i kvartfinalen i «sitt» verdensmesterskap på Stade de France søndag, et bittert nederlag som gjorde supporterne dypt bedrøvet.

Som i 2015, som i 2019, klarte ikke Blues å ta seg forbi kvartfinalen i verdenscupen.

Men i motsetning til de to foregående utgavene, var skuffelsen stor da Fabian Caldis menn så etter sin første verdenstittel under «deres» verdenscup.

Sør-Afrika er det andre landet som slår ut Frankrike på Stade de France siden Galatis periode begynte.

Fabien Galthié forventet denne uken å svare på den strategiske utfordringen lansert av den sørafrikanske presidenten, Russie Erasmus og Jacques Nynabar, og i denne forbindelse skuffet han ikke.

Etter å ha tatt ut hele Springbok-pakken (7-0, 4.) og spillerne hans tok kontroll over kampen veldig raskt takket være Cyril Bale, ble de tatt av den sørafrikanske strategien, enkel og veldig effektiv.

To ganger knipset Sør-Afrikas «sporty» åpningshalvdel Manny Lippock en ball nedover venstre flanke fra Louis Paille-Piary, som ble forvirret av Gael Figos mottakelse, deretter Cameron Vokey, og til slutt fanget av Kurt-Lee Arentze og Damien de Allende. For to forsøk med praktisk talt null pasninger.

I den første perioden stolte Boks på et mer aggressivt forsvar, et mer effektivt offensivt spill og matet små franske feil, spesielt takket være de blendende prestasjonene til kantspillerne Arendtse og Céslin Kolbe.

De viste deretter planen sin i andre omgang, og stolte på deres jernforsvar for å gjenvinne baller og straffer, og overlot ballen til franskmennene mesteparten av tiden.

I mellomtiden kom deres andre flueomgang, Handre Pollard, skytteren, ikke spilleren, i spill for å sende Blues hjem så snart de kom veldig nær den sørafrikanske mållinjen.

The Blues, trygge på sine styrker, trodde de ville gjøre slutt på Boks og avvek ikke fra spilleplanen sin, hemmet av små håndfeil, mindre forsinkelser i utgivelsene og deres underlegenhetskompleks i den lukkede nærkampsektoren. Helt til deres slutt.

En annen periodes kamp av sjelden intensitet som dagen før mellom Irland og New Zealand ble til slutt til den usannsynlige Boksens fordel.

I likhet med All Blacks er Sør-Afrika på vei til å vinne sin fjerde verdenstittel. Det var nok et nederlag for franskmennene.