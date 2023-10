Rugby-VM – I en spennende avslutning slo New Zealand ut Irland i kvartfinalen

New Zealand kvalifiserte seg til semifinalen i Rugby-VM på lørdag etter å ha slått Irland (28-24). All Blacks møter Wales» vinner Argentina fredag ​​20. oktober.

Etter 30 runder med spill og stort press på Irlands forsvar, ble newzealanderne tildelt straffe. Richie Monga (8.). Jordie Barrett Et sekund ble sendt mellom stolpene for å gi svart seks poeng (14.). New Zealand-demonstrasjonen startet med et forsøk tidlig i kampen. Etter et solo-sparkspill Beauton BarrettBelegget er signert Leicester Fainga’anuku (19.)

Etter noen sekunder, Jonathan Sexton Irland får tre poeng i straffer (22.). Irene vendte tilbake til fargene for å gi seg selv det første forsøket etter et gjennombrudd Bundy Aki (27.) Ved å utnytte en rekke feil fra irsk side, RT lagret Til tross for at de var i undertall etter et gult kort, ble All Blacks slått i et forsøk på å gjenvinne sin åttepoengsledelse (33.).Aaron Smith (38.). Et sterkt irsk øyeblikk ble innfridd av et omsatt forsøk før han returnerte til garderoben (39.). Til tross for at de ble håndtert av de undertrykkende irene, brukte de svarte en perfekt utført berøring for å sende. Bambus Og Vil Jordan mot fristelse, og dermed tendens (54.).

Men irene slo seg tilbake til et lite poeng fra motstanderne, da dommeren tildelte dem et straffeforsøk (61.). Redusert til 14 igjen, ble All Blacks gjenopplivet etter ti minutter etter en straffe fra Jordy Barrett (69.). Til tross for en helt vanvittig avslutning på kampen og over 30 faser spilt av den irske siden, holdt New Zealand-forsvaret seg og avsluttet straffesparkkonkurransen mot Glover XV.