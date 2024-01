Ruhpolding – Norge dominerer fortsatt Frankrike 4. i stafett for menn

De Riley Maskulin Ruhpolding, planlagt til en dag at kvinnene, Norge, som nok en gang vant uten å nøle, viste seg å være fordelen. Vi var et skuffende fransk lag som ble nummer sju Oberhof, ventet rundt hjørnet. Hun mislyktes, diskvalifisert, ved foten av plattformen.

En ny seier for Norge

Fire løp: fire seire. Norge fortsetter å imponere i arrangementer Riley Menn, han dominerer denne 2023/2024-sesongen uten utfordringer. Det er, i fravær av Johannes Poe, den nåværende lederen Verdensmesterskap og lot hvile. Den første fakkelbæreren, Sturla Lakereed, sviktet ikke. Selv om det er to valg ståendeHan passerer Riley Fjerde til Johannes Dale, fire sekunder bak tyskeren, daværende leder. Nordmannen, nummer to i løpet, trenger å trekke tre ganger på skuddet sitt ståendeHan har imidlertid nerven til å unngå en vri Avstraffelse Den ligger langt bak sine tyske og franske rivaler, da på første- og andreplass. Dermed går han tilbake til den virtuelle scenen (3Th) på tidspunktet for den tredje passasjen Riley. Tarjei Boe bekreftet sin beste sesong og oppnådde et perfekt skudd (10/10), som gjør at han kan ta ledelsen og lansere Vetle Christiansen, hvilende i forrige fase, med en ledelse på førti sekunder under de beste forhold. Sistnevnte er A mål På toppen av det Lag Og to stående. Men den komfortable ledelsen han har gjør at han kan fullføre løpet i tet. Det var Norges femte strake seier hele sesongen, noe som gjør dem til favoritter for neste gang Verdensmesterskap.

Sturla Holm Laegreid (NOR), Vetle Sjaastad Christiansen (NOR), Johannes Dale-Skjevdal (NOR), Tarjei Boe (NOR) © Manzoni/NordicFocus

Tyskland ligger på 2. plass

Tyskland, på hjemmebane, ble nummer to i turneringen. I ledelsen etter de to første RileyHun betaler for mye for to runder Avstraffelse Benedict Dahl i sitt siste skudd. Lokalbefolkningen skyldte podiet til Philippe Navrats strålende comeback, og endte på sjette plass før han ble overrakt den siste. En 8/10 i skyting klarte han å overvinne Jeremy Finello (SUI), selv om han var en fantasy-treer. Riley Og en total knuser av skuddene hans (5/10). Dermed gir han laget sitt en ny plattform.

Philipp Nawrath (GER) © Thibaut/NordicFocus

Frankrike fikk farge igjen

Spenningen om tredjeplassen var på topp fram til siste skyting. Frankrike kan man stole på. Fire dager etter å ha opplevd skuffelsen Oberhof, valgte hun en endret kjørerekkefølge for å prøve å holde hodet oppe. Dette etterlot Eric Perot tilbake på sin plass som pitcher. Til tross for at han hadde tre valg, brukte han kraften på ski (beste tid i sin tid). Riley Andreplassen går til Emilion Jacqueline. Sistnevnte var etterlengtet etter nederlaget sist søndag. når den er der OberhofHan bommet fire av målene sine, han klarte Ruhpolding For å gjøre dem alle hvite, ved hjelp av tre Hakkekuler. Det unngår triks Avstraffelse Og fremfor alt gir en god dose selvtillit.

Eric Perot (FRA) © Thibaut/NordicFocus

Forrige helg nøt ikke Fabian Claude samme suksess. En mangler mål I skuddet hans stående Og blir tvunget til å ta en runde Avstraffelse. Dyrbare sekunder som utgjør forskjellen til slutt Riley, overlevert til Quentin Fillon-Maillet. Fortsatt nummer to og en god 9/10-lærer, franskmannen hadde rett og slett ikke de fysiske ressursene på skiene til å vinne mot et utrolig italiensk comeback i sluttskuddet. Tommaso Giacomel, til tross for to valg, kom virkelig en utrolig fart til å ødelegge det franske håpet. Dette ga Italia tredjeplassen, 13 sekunder foran Frankrike. The Blues kommer absolutt ikke tilbake til scenen, men dette er 4 uten tvilTh Plassen lar dem komme nærmere Riley av VerdensmesterskapI 2023 vant de.

Tommaso Giacomel (ITA) © Manzoni/NordicFocus

