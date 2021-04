I løpet av vintermånedene kan innbyggere i Rugan, Norge, gå gjennom byens markedsplass og føle solskinnet i ansiktet. De fleste steder er det kanskje ikke merkbart, men i denne delen av verden er det fantastisk. Rujugan Ligger på et lavt, arktisk solfylt fjellkjede fra slutten av september til midten av mars, er den eneste måten å nå dalen med sterkt, naturlig lys gjennom et gigantisk glassystem.

For det Første århundre Gjennom historien har Rugan tilbrakt et halvt år i svakt lys. Norge sitter litt under polarsirkelen, og på så høye breddegrader ser det ut til at solen omfavner horisonten korte, vinterdager. Men å holde Rugan i skyggen er ikke det eneste problemet. Den norske ingeniøren Sam Eid grunnla byen tidlig på 1900-tallet i Westford Valley for å huse sine nye arbeidere. Vannkraftverk. Stedet var nær Ruganfosen-fossene som matet anlegget, men det kom med en stor ulempe: de rene fjellene i nord og sør kastet en mørk skygge over beboerne.

De negative effektene av å bo i en solsultet region blir nå tydelige. Rugan-vintrene er ikke helt mørke, men de har ikke livets varme og lysstyrke utenfor dalen. I 1913 foreslo Eid først å bygge et stort speil for byboere som skulle bruke og avlede sollys om vinteren, men planen overskred ikke befruktningsfasen i løpet av hans levetid. Som en alternativ løsning ble det bygget en gondol for å kjøre innbyggerne ut av dalen og inn i fjellet, hvor de suger opp ettertrengt vitamin D. Taubane (såkalt Crosophanen) Fungerer fortsatt i dag.

I 2005 ble kunstneren og byboeren Martin Anderson slått av den samme ideen som Eid hadde for nesten 100 år siden. Forskjellen denne gangen er at en gigantisk solbrille ikke lenger er et futuristisk konsept. Slike briller ble brukt til en rekke formål rundt om i verden, men i stedet for å dyrke planter eller generere energi, ønsket Anderson å lage glass som gjenskape den enkle følelsen av å gå gjennom en solstråle.

Etter å ha mottatt økonomisk støtte fra byen og bli med ingeniør Johnny Nersween, fikk Anderson drømmen til virkelighet i februar 2013. Det var da 183 kvadratmeter med tre solbriller – eller solspielsR er plassert på en høyde i en høyde av 1475 fot til Rugan. Kontrollert av en datamaskin hundrevis av miles unna i Bayern, vil den soldrevne riggen sakte snu seg hele dagen og fange den maksimale mengden sollys. Briller plasseres på torget for å reflektere 80 til 90 prosent av intensiteten i direkte sollys. Siden starten har sentrum fungert som et vinterreservat for de døde.

De solspiels Gjorde Rugan populær, men ikke alle byer gikk for det. Den vakre beliggenheten gjør det til et populært reisemål for fotturer, ski og ski. Dette er det årlige huset Rugan snøfestival, Som ønsker snøklatrere velkommen på alle nivåer i det fantastiske området Frossen Fosser. Men selv på stille vinterdager kan lokalbefolkningen og besøkende bla gjennom torget og nyte noe unikt som solens varme.