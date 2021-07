Rumlende meteor lyser opp Norge, muligens litt land i nærheten av Oslo

En “uvanlig stor meteor” opplyste Sør-Norge kort søndag, og skapte en spektakulær visning av lys og lyd mens den rumlet over himmelen, og litt av den kan ha truffet jorden, muligens ikke langt fra hovedstaden Oslo, sa de. eksperter.

Det var ingen umiddelbare rapporter om skader eller skader. Rapporter om observasjoner begynte å komme inn rundt klokken 1, med video som sirkulerer på sosiale medier som viser minst en lys blits som lyser opp en marina i Holmestrand, sør for Oslo.

Søndag analyserte det norske meteorenettverket videobildene og andre data for å prøve å identifisere meteorens opprinnelse og destinasjon. Foreløpige data antydet at en meteor kan ha rammet jorden i et stort skogkledd område, kalt Finnemarka, bare 60 km vest for hovedstaden Oslo, sa nettverket.

“Dette var gal,” sa Morten Bilet fra nettverket, som så og hørte meteoren, til Reuters. Meteoren reiste med 15-20 km per sekund og lyste opp nattehimmelen i omtrent fem til seks sekunder, sa Bilet. Sommerhimmelen var mørk, og dagene begynte å forkorte etter slutten av juni.

“Det vi hadde i går kveld var en stor stein som sannsynligvis reiste mellom Mars og Jupiter, som er asteroidebeltet vårt. Og når det ankommer, skaper det et brøl, et lys og en stor følelse mellom oss (eksperter) og kanskje noe frykt , blant andre. “, sa Bilet. Det var ingen rapporter om skade eller spesielt redde mennesker, slik tilfellet var i 2013 da en meteor strøk gjennom Russland og eksploderte over Tsjeljabinsk https://www.reuters.com/article/us-russia-meteorite-idUSBRE91E05Z20130215, sa Bilet. .

For de nærmeste var det sannsynligvis en mer “skummel” hendelse, la han til.

(Denne historien er ikke redigert av Devdiscourse-ansatte og genereres automatisk fra en syndikert feed.)