Rundt 400 migranter kommer med båt fra Tyrkia

Nesten 400 migranter gikk i land fra et skip med tyrkisk-flagg som hadde blitt sluppet inn i en gresk brygge, til tross for at Tyrkia anklaget det for å bryte en tyrkisk immigrasjonsavtale, ifølge greske myndigheter.

Hellas har oppfordret Tyrkia til å slippe båten siden fredag. Overfor tyrkisk avslag tillot greske myndigheter endelig nybyggerne å lande på øya Kos i Egeerhavet. Ifølge Kystvakten ble de kjørt til et mottak hvor de skal isoleres og testes for koronavirus.

Ifølge Migrasjonsdepartementet landet 382 personer, hvorav seks ble arrestert for avhør. Nasjonal art ikke nevnt. Migrasjonsminister varsel Mitarachi fordømte hendelsen på Twitter.Nok en farlig og ulovlig reise utenfor den tyrkiske kysten ubemerket av tyrkiske myndigheter“.