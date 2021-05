Rush Criticism: HBO’s push for peace in the Mid East in ‘Oslo’ Underholdning

Denne filmversjonen av det Tony-vinnende stykket er høyt profilert på den internasjonale scenen og er mer tidsriktig enn noen gang etter de nylige sammenstøtene i Israel og Gaza. Oslo Det historiske 1993 skildrer de hemmelige samtalene som førte til Oslo-fredsavtalen.

Dramalærer J.D. Rogers og regissør Bartlett Sher har strammet deres tre-timers Broadway Opus til en stram og uventet følelsesladet to-timers dokumentar der israelere og palestinere søker å gi en mulighet for fred. Umulig organisering: Ice er et enormt privat eiendom i Norge, hvor juniorambassadør Mona Joule (SakS Ruth Wilson) Med sin sosiolog ektemann Derje Rod-Larson (Fly tilbakeS Andrew Scott) Å forene mistenkelige representanter fra begge sider av det ubrytelige skillet.

Akkurat som Monas sjefer blander seg inn i saker utenfor lønn, uansett hvor varmt det er, insisterer de på at de bare er der for at paret ikke skal bli sett på som advokater. De påvirker videre den globale lavkonjunkturen ved å holde USA uvitende om skyggediplomatiet til lukkede dører.

Ahmed Guri, som er forsiktig, innrømmer: “Jeg har aldri møtt en israelsk ansikt til ansikt.”FudaFør du godtar invitasjonen, PLOs finansminister Salim Da). Når en israelsk lærer prøver å bryte isen ved å kommentere været, mislykkes hans allierte PLO-kontakt Hassan Asbor (Waleed Zuwalter) i en liten taleprøve, som kommer til en steinete start, bare for å høre, “Ikke kald bena til Gazas sønner og døtre Hjertene til dine jackpot-sionistiske soldater når de er ødelagte. ”

Beklager. Kan disse forhandlingene reddes?

Det vafler for forløsning når fiender lærer å minimere konstant delt mat og private vitser. “Her er vi alle venner,” insisterer idealisten Derje. “Bare når vi deler intimitet, kan vi se hvem vi egentlig er.”

Dette er forfriskende menneskelig fortalt historie.

Oslo, Filmpremiere, lørdag 30. mai, 8/7 C, HBO.