«Russell mistet humoren på Mercedes»

Lando Norris mener han har forblitt den samme personen siden Formel 1-debuten, men mener noen sjåfører blir «lært opp» av lagene de er med.

Den britiske sjåføren sier at han så George Russell overføre oppførselen sin fra Williams til Mercedes, med de to guttene som ble venner og dating fra tilgangsformler til F1.

I likhet med Norris er Russell kjent for sin engelske sans for humor. Men siden han ble signert av Brackley for å spille Outpost, finner Lando ut at vennen hans har blitt mer seriøs enn noen gang.

«Min leder, treneren min og foreldrene mine prøvde alltid å være meg i stedet for å prøve å modellere meg»sa Norris Den uavhengige.

«Jeg ser andre sjåfører komme inn i en form på grunn av hvem de henger med, hvilke lag de kjører for, og jeg tror ikke det er en god ting. Det tar bort fra personligheten deres.»han la til.

«Jeg vokste for eksempel opp med George og vi hadde det veldig gøy. Han er en flott fyr, men han endret seg på Mercedes fordi det var en annen stemning og en annen atmosfære. Jeg ser ikke humoren hans lenger.»

«George er en gullgutt, og jeg tror at hvis han beholdt personligheten han hadde for noen år siden, ville han blitt enda mer populær.» Hammer Norris.

