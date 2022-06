Russell Westbrook sies å være klar til å prioritere forsvar neste sesong

— Vi må gå for forsvaret, ellers har vi ingen sjanse, uansett angrep. Designet av Darwin Hamm For hans første ord som Lakers-trener. Denne ambisjonen har blitt bekreftet av Rob Belinga. Spørsmålet ble reist på slutten av gårsdagens utkast.

«Darwin kommer til å prioritere spillere som spiller hardt og kjemper i hver eneste handling. Vi identifiserer denne typen spillere under «free agency». Jeg tror oppriktig at det å ha skyttere rundt våre tre stjerner vil være veldig viktig for å skape plass.GM-detaljene om rettighetene, spesielt Syracuses kantspiller, Cole Swider, ble signert av «toveis-avtalen».

Å spille hardt og forsvare tøft vil kreve involvering av alle på laget, inkludert tre stjerner LeBron James, Anthony Davis og Russell Westbrook, hvis defensive investering har blitt stilt spørsmål ved mer enn én gang de siste månedene. Spesielt hvis leder Den nye treneren møtte denne defensive utfordringen.

De to diskuterte saken i GMs selskap. » Vi var ærlige om hvordan han ville passe inn i dette laget og hva vi kunne forvente av ham neste år. «Rob Belinga sine uttalelser, ifølge hvilke tidligere MVP Darwin Hammond gikk med på å følge filosofien, gjør sikkerhet til en prioritet.

» Hvis han bestemmer seg for å utføre sin skjebne «Men vilkårene for $47 millioner som venter på Russell Westbrook med presidenten med hans» spiller «alternativ, er det vanskelig å forestille seg at han gir opp.» Han har ennå ikke gitt sin endelige avgjørelse, og han har noen dager til på å ta en avgjørelse sammen med familien. Han vil bli tatt imot her med åpne armer hvis han kommer tilbake. ⁇