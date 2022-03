Russisk luksusyacht la til kai i Norge

24. februar, kort tid etter oppstart Russisk invasjon av Ukraina, sa havnetjenestemenn for å heve seilene. Men alle drivstoffleverandørene nektet å fylle drivstoff på grunn av eierens kontakt med den russiske presidenten. «Hvorfor skal vi hjelpe dem?» sa en av dem til norsk fjernsyn.

Tidligere medlem av KGB

«Rockner»-kaptein Rob Lancaster fordømte «diskrimineringen», og insisterte på at båtens eier ikke var på listen over oligarker tillatt av Europa, og at verken han eller noen av hans 15 mannskaper var av russisk nasjonalitet.

Han husket at båten var registrert på Malta og seilte under maltesisk flagg. – Vi er en vestlig gruppe. Vi har ingenting med eieren av båten å gjøre, sier han til NRK.

Publikum har krevd båten beslaglagt

Vladimir Strzhalkovsky er tidligere medlem av KGB. Han tjente sin formue i nikkelgruven som administrerende direktør i Norilsk Nickel. Han skal ha mottatt nesten 100 millioner dollar i gull da han gikk av for ti år siden. Han har også fungert som Russlands viseminister for økonomi og sitter for tiden i styret for Dynamo Moskva fotballklubb.

Selv om han ikke står på listen over tillatte oligarker, sier norske innbyggere at superbåten hans ikke er velkommen. Lokale ledere og lokale bedriftsøkonomer oppfordret norske myndigheter til å beslaglegge båten.