Russisk mann “stakk” på kinesisk reality-TV-program endelig stemmer tre måneder senere Kina

En russisk mann som deltok på en boikottkamp på kinesisk fjernsyn, men raskt angret på avgjørelsen, ble endelig løslatt fra prøvingen etter å ha kommet til finalen.

Vladislav Ivanov, en 27 år gammel deltidsmodell fra Vladivostok, jobbet som oversetter på Producer Camp 2021-showet da produsentene la merke til hennes skjønnhet og ba henne om å registrere seg som deltager.

Ivanov fortalte showet at han ble spurt om han ville prøve et nytt liv, men var enig, men angret raskt på avgjørelsen. Han klarte ikke å reise alene uten å betale en bot i strid med kontrakten, og han ba publikum om å sende ham hjem og handlet bevisst dårlig i håp om at han ville bli stemt ut.

Programkonseptet, som har sitt utspring i Korea, er valgt av den stemmeberettigede publikum for å trene unge artister med hverandre og til slutt lage et 11-medlem internasjonalt boyband. Ivanov og hans andre rivaler ble isolert i sovesaler på Hainan Island, og telefonene deres ble angivelig konfiskert.

Ved å bruke pseudonymet Lelush fortalte Ivanov publikum: “Ikke elsk meg, du har ingen ende i sikte,” og ba gjentatte ganger folk om ikke å stemme på ham. Hans første sang var en halvhjertet russisk rap, som var helt forskjellig fra high-pop til hans rivaler. “Ikke la meg gå til finalen, jeg er sliten,” sa han i en senere episode.

“Jeg håper dommerne ikke vil støtte meg. Hvis andre ønsker å få A, vil jeg få F til å representere frihet.” South China Morning Post rapporterer Som han sier.

Forespørselen hans ble imidlertid ikke besvart, og han ble betalt av en tre-måneders konkurranse og 10 episoder og sub-digitalt innhold. En hær av fans som tok ham med til sin irriterende personlighet mot kjendis, eller som kanskje ble drevet av Skatenfruit, ba hverandre om å stemme på ham, “La ham 996!” Kinas digitale industrikultur kronisk overarbeidet – Seks dager i uken fra 9 til 21.

Andre kalte ham den “mest elendige leiesoldatsslave” og feiret ham som et symbol på “Chang-kultur” som er begrepet tusenvis av kinesere som har en mislykket tilnærming til livet.

Etter å ha kommet til finalen, spiste Ivanov sint en sitron på kameraet og sa at han håpet folk ikke ville støtte ham igjen. “Jeg spiller ikke,” sa han.

Han ble endelig stemt ut i den siste episoden som ble sendt på lørdag. “Jeg kommer endelig ut av arbeid,” la han ut på Weibo-kontoen sin neste dag.

En Weibo-hashtag relatert til hans avgang ble sett på mer enn 180 meter og omlagt mer enn 59.000 ganger, inkludert av den russiske ambassaden. “Gratulerer, hvil deg,” sa ambassaden.

Russiske medier rapporterte at Ivanov ble angrepet av en pøbel på en flyplass i Beijing da han forlot landet, til tross for rykter om at han ville bli værende for å skape en modellkarriere.

Rapporter om at en russer ble fanget fra Vladivostok i et kinesisk reality-show førte til en online-kampanje hjemme for Ivanov å bli løslatt fra kontrakten, noe som skapte bloggere #FreeLelush eller # ined.

For en uke siden begynte statsmediene å rapportere om Ivanos knipe etter at populære russiske bloggere la ut innlegg om oversetterens umulige løp. “Det er ikke gøy lenger, la Vlad reise hjem!” Skrev en. “Jeg er veldig lei meg og lei meg. Det kan ha vært gøy en stund, men situasjonen er latterlig. ”

Den populære bloggeren Ruslan Uzachev sa at Ivanovs økning, om ikke nøling, har økt lysstyrken til en internasjonal konkurranseforberedelsesleir – utvilsomt gleder det kinesiske teknologiselskapet Tencent, som driver det.

“Plutselig dukket det opp en virkelig levende person på showet, og folk begynte å stemme på ham,” sa Usachev. “Til en viss grad står han alene [from the other contestants.] Men viktigst er det bare kake. ”- Et ord akseptert av spillere som refererer til en morsom hendelse.

Ivanos historie, som har fått millioner av seere og fans for ham på sosiale medier, har blitt beskyldt for å være et reklamestunt, men hans venn, byråsjef Evan Wang, som hyret ham til to japanske klienter for ubåt og oversettelse, sa at han gjorde ikke vil være foran kameraet.

“En gang fikk jeg ham en modelljobb i Hong Kong, og han sendte meg en SOS-melding fem minutter etter at han slo seg ned,” sa Wang til en kinesisk underholdningsblogg.

“Han takket nei til anmodninger om deltakelse fra regissøren av Production Camp 2021. Han sa ja etter å ha kjedet seg på øya. Han trodde at det å bli med på showet kunne hjelpe hans indre personlighet.”