Russisk utvikling på det afrikanske kontinentet: Bør EU være bekymret?

Denne artikkelen handler om «Journal de l’Afric» som ble sendt på La Premiere 17. februar 2022 kl. 19.00 på «Au bout du jour».

Der står det: De franske styrkene fra Operasjon Barclays og Takuba spesialstyrker fra et dusin europeiske land trakk seg ut av Mali. Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde torsdag dagen etter et lite toppmøte med rundt 30 afrikanere, Elysees, kort før starten av EU – 17. og 18. februar-toppmøtet i Brussel. Og europeiske ledere.

Avgangen vil være et resultat av regional omorganisering for å bekjempe terrorisme i Sahel. Bevegelser knyttet til al-Qaida eller den islamske staten har beholdt en mektig kraft av trakassering til tross for fjerningen av flere ledere.

Forholdet mellom den regjerende eliten i Paris og Bamako er «håndhevbare». I følge Emmanuel Macron har mange røde linjer blitt krysset: ønsket om å forhandle med jihadistene, militærregimets maktovertakelse, nektet å bruke tidsplanen for en tilbakevending til demokratisk orden og til slutt kunngjort … til en privatperson Russisk milits, Sulphur Wagner-samfunnet.

Sahel – Franske styrker, ni år etter Operation Surveillance Burgundy, nå Takuba – G5 Det må sies at til tross for disse mange styrkene sammen med Sahels regionale styrker, er det ingen terrortrussel fra jihadistgrupper. Angrepene har spredt seg til Ghana, Elfenbenskysten, Senegal og nå Benin.

Vladimir Putin benekter enhver forbindelse mellom den russiske regjeringen og det private militæret (PMC). Selvfølgelig, blant de rekrutterte jagerflyene, trengte ikke russerne å være legioner. Noen kommer fra arabiske land og andre fra Kaukasus eller Øst-Europa.

Men ingen ble skuffet. For Vincent Hughes, den beste korrespondenten, forfatter av boken «Tyrants of Africa» (red. Berrin), er det liten tvil om at Moskva er ansvarlig. “Wagners stab er tidligere offiserer fra Army of the Russian Federation“, forklarer han.”Eieren, Evgueni Prigojine, får kallenavnet Kreml-catereren fordi han er en nær venn av Vladimir Putin, den beste catereren i Kreml. I følge Dmitry Outkin, medgründer av Wagner-gruppen, er han en tidligere russisk militær etterretningsoffiser.“.

Hva er styrken til Wagner-laget?

Men har disse russiske leiesoldatene som nå er involvert i de maliske væpnede styrkene (FAMA) tilstrekkelige midler til å bekjempe jihadi-svøpen?

Sammenlignet med Operasjon Burgain (ifølge Elysee, 4300 i Sahel, 2400 i franske Mali) og Daguba virker Wagners metoder grunnleggende. “Dette er gulvapparater. De har ingen droner, ingen krigsfly …Arnad Dupian, medforsker ved Institute for International and Strategic Relations (IRIS), forklarer at de foreløpig kun griper inn i de minst farlige områdene sentralt i Mali og Bamako, ikke nord. Jihadistene er svært aggressive der.

“Ved Donbass i Ukraina og Syria, med støtte fra russiske styrker, viste Wagner seg å være mer effektiv enn noe annet sted.“, subtilitet Arnaud Dubian,”Men ikke slik i Mali. På den annen side gjør de det bra, Sikre sikkerheten til lokale myndigheter, opplæring, opplæring“.

Vincent Hughes bekrefter, “Deres operative kapasitet til å utrydde jihadi-pisken er begrenset. Wagner trenger fortsatt å demonstrere evnen til å svare på enestående konflikter mellom små grupper.“.

Vi lurer til og med på om de er laget for racing!

Wagner-teamet har ikke skinnet på slagmarkene tidligere. “Vi lurer til og med på om de er laget for racing!”, Paradoksalt nok Vincent Hughes. I 2020 ankom russiske leiesoldater Mosambik for å kjempe mot al-Shabaab, som har utført angrep i den nordlige provinsen Kabo Delkato.

“De kunne ikke holde tilbake pisken til jihadisten og la ned halen og dro.” I 2019, i Libya, kjempet Wagners leiesoldater til støtte for den misfornøyde general Khalifa Habtar, som ønsket å felle Tripoli. “Satser på feil hest”, Vincent Hughes nevner også. «Da ble vi oppmerksomme på at de ikke hadde endret historiens gang“.

I dag er Wagner-gruppen til stede i et dusin land i Afrika: i Libya siden 2017 har det vært anslagsvis 2000 leiesoldater; Den sentralafrikanske republikk (CAR), 900 til 1000; Mosambik, 300 jagerfly; Mer i Sudan, Spesielt for å sikre sikkerheten til den neste russiske marinebasen.

I tillegg er det inngått avtaler mellom Wagner-gruppen og andre land, som Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Rwanda, Angola og Zimbabwe.