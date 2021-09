Russlands lovgivningsvalg i 2021 ender på en kjent måte: Forventning til kamper blant bevis på stor seier for Kremls parti United Russia og massevalgsvindel.

Med 98 prosent av stemmene talt, anslås Det forente Russland å vinne et konstitusjonelt flertall i parlamentet. Men den avgjørelsen ble utvilsomt nådd i kjølvannet av 49,79 stemmer-og etter en massiv forsinkelse i e-avstemningen i Moskva kom mange valgkretser tilbake til Kreml.

Kommunistpartiet, som kom på andreplass med 19,5 prosent av stemmene, selv i de offisielle meningsmålingene, nekter å godta de elektroniske avstemningsresultatene. Valery Rashkin, lederen for Moskva -partiet, kunngjorde en protest på det sentrale torget i hovedstaden klokken 19 mandag.

I mellomtiden har Kreml gratulert valgfunksjonærene med å ha overvåket den “positive valgprosessen”. Hans talsmann Dmitry Peskov sa at Vladimir Putin hadde prioritert “valgets konkurranseevne, åpenhet og ærlighet”.

Det var klart før meningsmålingene begynte at dette valget ville bli det mest kontroversielle i Russlands post-sovjetiske historie. I forkant av avstemningen startet tjenestemenn en kampanje uten sidestykke for å undertrykke trusler og dissens. Alle unntatt noen få ble forbudt å løpe.

Elektronisk avstemning ble sett på som en av de mest sårbare søylene i valgprosessen. Til tross for skuffelsen over den første runden med offline-stemmer søndag kveld, sa uavhengig valgobservatør Colossus ‘medformann Roman Udot. Uavhengig Å legge til 2 millioner stemmer over hele landet er en “ukjent svart boks” som ingen kan utforske.

Inntektene fra elektronisk avstemning i Moskva, 1,2 millioner stemmer, var ventet etter valglokalene; Det var i seks andre regioner å bruke den samme teknologien. Det skjedde imidlertid noe i Moskva. Resultatene ble først forsinket med en time og deretter med to timer. Da de endelig ble offisielt lagt til tirsdag morgen, gjorde de tapene i Kreml til Kreml -seire over Moskva.

Edward Lysenko, leder for Moskvas IT -avdeling, sa at de ekstraordinære forsinkelsene skyldtes en rekke “nyberegninger”. Eksperter fra Kaspersky Lab, et teknologiselskap med nære bånd til Kreml, sa at det tok tid å gjennomføre en gyldig “multiframe og multi-vector check” av resultatene.

Medlemmer av Task Force for overvåkning av SEO -valg deltar på en økt i informasjonssenteret i den sentrale valgkommisjonen i Russland (Vladimir Gerto / Toss)

Det mistenkelige antallet fanget oppmerksomheten til noen sosiale mediers raske intelligens. «Hvorfor tok det så lang tid å få resultatene av den elektroniske avstemningen i Moskva?» Spurte en spøkende. Svar: “Fordi de teller elektroner manuelt!”

Men for kandidater som Mikhail Lopanov er manøvrer ikke noe å le av. Den 37 år gamle mattelektoren stemte uavhengig på vegne av kommunistpartiet i valgkrets nummer 197 i sørvest Moskva. Hans kandidat, den statlige tv -kampanjen Evgeny Popov, sa at det var en av de mest mystiske krigene i Russland.

Lopanov visste hva han gikk imot, og fortsatte å trakassere valgfunksjonærer hele natten, noe som førte til at han stemte til et entusiastisk forsvar. Denne innsatsen åpnet for en betydelig ledelse på 11 000 stemmer i offline -stemmer ved slutten av tellingen. Men da den “svarte boksen” elektroniske stemmeseddelen ble vurdert, flyttet Mr Popov på magisk vis 20 000 stemmer.

“Det er vanskelig å forstå meldingen som myndighetene prøver å sende,” sa søvnløshetskandidaten Uavhengig Mandag ettermiddag.

“Men det er klart at de ikke ønsker å manipulere synspunktene til flertallet i samfunnet. Det vil ikke være noen motstand i Dumaen, det vil bli færre kontaktpunkter med folket, noe som uunngåelig vil føre til en økning.”

Leder for kommunistpartiet i Russland, Gennady Zhukanov. Kommunistpartiet holder en protest i Moskva i kveld (EPA)

Kampene mellom kommunisten Valery Rashkin (24,53 prosent) og Timofy Pazhenov (38,4 prosent) så lignende forsinkede e-resesjoner til fordel for Kreml; Yablokos Sergei Mitrokin (21,85 prosent) og Oleg Leonov (26,28 prosent); Uavhengig Anastasia Bryuganov (23,28 prosent) og Kalina Kovanskaya (28,78 prosent); Kommunistene Denis Berbionov (26,12 prosent) og Dmitry Bevsov (38,32 prosent).

Den nærmeste personen som fikk sitte i Kreml var i Nagatinsky -distriktet, der kommunisten Anastasia Udaltsova fortsatt hadde ledelsen etter at 99 prosent av stemmene var talt.

Hun endte til slutt som nummer to etter Svetlana Rasvorodnevaya fra Det forente Russland.

Noen stygge scener av nummeret ble spilt inn i St. Petersburg, en by med motstridende tradisjoner og hensynsløs rettshåndhevelse.

Der ble telleprosessen forsinket med flere timer. Det var slagsmål, og flere falske bombevarsler ble designet for å evakuere alle, inkludert skjermer, fra bygningen. På valglokalet 803 i byens sørlige distrikt gjorde frekke menn et mer tydelig forsøk på å gripe inn, snu opp ned og åpne valgurnene. Opposisjonskandidater har uttalt at de ikke stiller til valg i mellomvalget.

I St. Petersburg, som andre steder, hevder offisiell inntekt å lykkes med å opprettholde sin absolutte dominans på alle stadier av Kremls politiske karriere. Spørsmålet er hva prisen er, og om tjenestemenn kan ri korrupsjonens bølge; Eller provosere fortsettelsen av 2011, da hundretusenvis av mennesker gikk på gata i sinne over svindelene.

R: Tatiana Stanovaya, leder for Institute for Political Analysis, sier at situasjonen ikke er uten risiko, men ser ut til å være mindre belastende enn den var i 2011. Siden den gang har folk ikke bare fokusert på sinne -tyveri, men han sa at Vladimir Putin har kommet tilbake til topposten.

“I dag er samfunnet distrahert, presset inn i en politisk lavkonjunktur og uten muligheter til å endre kurs,” sa han. “Det er ikke det samme alternativet å protestere.”