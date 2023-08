Russiske fly i Japanhavet ble sett som sendte jagerfly som svar

Han la til at jagerfly fra Japans luftforsvarsstyrke ble «sendt som svar».

Episoden kommer mens Russland og Kina gjennomfører felles marineøvelser med en avdeling av begge marinene som opererer i Øst-Kinahavet, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

I juni gjennomførte Kina og Russland felles luftpatruljer over Japan og Øst-Kinahavet, noe som fikk Sør-Korea til å utplassere krigsfly som en forholdsregel.

Det kommer på dagen for et enestående toppmøte mellom USA, Sør-Korea og Japan nær Washington, som er ment å sende et signal om enhet til Kina og Nord-Korea.

USAs president Joe Biden ønsket Japans statsminister Fumio Kishida og Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol velkommen på Camp David fredag.

De tre landene skal opprette en «nødkommunikasjonskanal» i regionen, som lever under trusselen fra Nord-Koreas atomprogram og frykter Kinas aggresjon mot Taiwan.