Russiske kommunistvalgte tjenestemenn krever en slutt på offensiven i Ukraina: «Vi krever umiddelbar tilbaketrekning av russiske tropper».

Dette er første gang et slikt initiativ har blitt lansert av valgte medlemmer av kommunistpartiet til støtte for et angrep 24. februar etter ordre fra president Vladimir Putin.

Under møtet reiste Leonid Vasukevich, en parlamentsmedlem fra Russlands kommunistiske parti (KPRF), seg og leste en tale til president Vladimir Putin, som deltok på møtet til tross for flere anstrengelser fra andre folkevalgte og guvernøren i regionen. For å roe ham ned.

«For noen dager siden, på forsamlingsmøtet i Primorsky Krai, ble det vedtatt en rekke tiltak for å støtte familiene til soldater som døde under militæroperasjonen,» sa han, utgitt i videoen fra sesjonen. Monter YouTube-konto.

«Hvis landet vårt ikke stopper krigen, forstår vi at flere og flere foreldreløse vil bli skapt. Folk blir uføre ​​under militæroperasjonen. De er unge mennesker som kan bringe mye til landet vårt,» fortsatte han.

«Vi krever umiddelbar tilbaketrekning av russiske tropper», konkluderte han og mottok litt applaus.

Han anklaget ham for å «fornærme det russiske militæret (. ..) som kjempet mot nazismen», og støttet ham etter at han talte. Guvernøren i regionen, Oleg Kozhemyako, ba om å fjerne Vasykovich og en annen kommunistisk stedfortreder, general Shulka. , Ifølge en video lastet opp av avisen Kommersant.

Med 27 stemmer for disse to representantene og 5 stemmer mot, mistet lovgiveren stemmeretten denne dagen. Anatoly Tolkashev, lederen av kommunistpartiet i denne forsamlingen, fordømte senere sine kolleger og lovet «sterke (hevn)tiltak».

Russiske myndigheter har kraftig økt presset og våpenarsenalet sitt, noe som nå gjør det mulig å ilegge strenge bøter eller fengselsstraff mot alle som blir funnet å ha «diskreditert» militæret eller lekket «falsk informasjon» om det.