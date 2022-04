Russiske «leiesoldater» filmet begravende kropper … prøver å skylde på det franske militæret?

Det franske militæret har filmet begravelsen av russiske leiesoldater nær Kossi-basen nord i Mali. I videoen, som ble tatt torsdag kveld med en AFP-tilgjengelig drone, beskriver franske embetsmenn det som et «informasjonsangrep» der militæret kan sees sirkle rundt lik dekket av sand.

I videoer og bilder tatt andre steder forsikrer staben at de er hvite soldater.

Bildene ble lagt ut på Twitter-kontoen til en person ved navn Dia Diara, som kaller seg en «tidligere soldat» og en «malisk patriot».

Denne kontoen postet et bilde av de bleke likene begravd i sanden: «Dette er hva vi etterlot oss da franskmennene forlot stedet i #Choice (…) og vi kan ikke tie!»

Dia Diaras konto er «for det meste en falsk konto opprettet av Wagner», et russisk privat militærselskap, som vurderer franske ansatte. «(Den franske anti-jihadistiske styrken i Sahel) ser ut til å ha konspirert for å diskreditere Bargane. Dette er representativt for de mange etterretningsangrepene utført av franske soldater i løpet av månedene.»

I følge det franske militæret kan «en sammenligning av bilder lagt ut på Twitter og bilder samlet inn av en spesiell sensor lage en direkte kobling mellom hva Wagners leiesoldater gjør og det som blir sagt om franske soldater.»

I følge ham, «vitner disse handlingene om handlingene utført av Wagners leiesoldater, som har blitt observert og fordømt av mange internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner siden de ble rekruttert i (hans) sentralafrikanske republikk».