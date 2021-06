Russland anklager nederlandsk krigsskip for å ha truet patrulje med den britiske HMS-forsvareren Utenriksnyheter

I følge nederlandske tjenestemenn var russiske krigsfly bevæpnet med luft-raketter som truet et av marinefartøyene i Svartehavet.

Det nederlandske forsvarsdepartementet sa Russisk Krigsfly fløy gjentatte ganger over skipet og gjennomførte “falske angrep” på Krimkysten i forrige uke.

Det nederlandske skipet Evertson patruljerte området med HMS Defender.

Russland sa at det var et britisk skip Tvunget til å flykte En jagerfly kastet bomber etter at krigsskipene avfyrte advarselskudd i forrige uke.

Storbritannia har nektet påstandene og insisterte på at skipet ikke ble avfyrt.

Den nederlandske forsvarsminister Ank Bijleveldt-Shauton kalte Russlands handlinger mot Evertson “uansvarlig.”

“Evertson har all rett til å reise dit,” sa han. “Det er ingen begrunnelse for denne typen aggresjon, som unødvendig øker sannsynligheten for ulykker.”

Han sa at Nederland ville snakke med Russland om hendelsen.

Departementet sa at russiske jetfly var bevæpnet med bomber og luft-raketter fra 15.30 til 20.30 torsdag, hvoretter “Evertsons elektroniske enheter ble forstyrret.”

Russlands forsvarsdepartement sier krigsfly og bomber fløy trygt nær det nederlandske skipet, ifølge regjeringsbyrået Interfax.

Russland sier HMS Defender er blitt ‘utvist’



HMS Defender-hendelsen sist onsdag provoserte politisk retorikk.

Boris Johnson Han understreket at Royal Navy opererte lovlig i det ukrainske havet og at Russland ikke hadde utstedt noen brannalarmskudd.

Men Russland har beskyldt Storbritannia for “hatefulle løgner” og sa at de vil reagere sterkt på fremtidige innbrudd i russiske farvann.

I mellomtiden, Viktige sikkerhetsdokumenter Det sies å ha blitt funnet av et publikum ved et bussholdeplass i Kent med detaljer om skipet og hæren.

Statsministeren vokter et britisk skip nær Krim



Russland annekterte Krim-halvøya Ukraina i 2014 – noe som ikke er anerkjent av de fleste land.

Russland har kritisert ankomsten av NATO-krigsskip til regionen og kunngjorde i april at de hadde stengt et stort område fra Krim for utenlandske marinefartøyer.

I april innførte Russland restriksjoner på utenlandske marinebevegelser nær Krim fram til november, noe som førte til sterke klager fra Ukraina og Vesten.

Russland avviste kritikken og sa at begrensningene ikke ville forstyrre handelsskipet.

Tidligere i år styrket Russland også sine tropper nær den ukrainske grensen og advarte Kiev mot å bruke makt for å gjenvinne kontrollen over landets østlige industrielle knutepunkt, der mer enn 14 000 mennesker er drept i syv år med konflikt med pro-russiske separatister.

Moskva trakk noen av troppene sine tilbake etter manøvrene, men ukrainske tjenestemenn sier at det er mange av dem.