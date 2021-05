Russland bekrefter tilstedeværelse i Arktis med militærbase i nord

“Fienden vil ikke passere,” utbryter kommandør Ivan Glushchenko og står i den glitrende hvite snøen som omgir en ultramoderne russisk militærbase i hjertet av Arktis, stedet for Moskvas konfrontasjon med NATO.

Den økende tilgjengeligheten av naturressurser og skipsfelt i denne raskt tine regionen har trukket global konkurranse, og Moskvas interesser kolliderer med interessene i flere andre land, inkludert USA.

Disse spenningene vil sannsynligvis dukke opp i Reykjavik på onsdag på et ministermøte i Arktisk råd, som inkluderer Russland, USA, Canada, Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island.

Før møtet, der Russland vil påta seg det roterende presidentskapet, besøkte AFP-journalister Russlands “Arctic Trefoil”, dets nordligste militærbase som ligger i den avsidesliggende øygruppen Franz Josef Land i Polhavet.

På øya Alexandra Land, bare bebodd av militært personell og dekket av permafrost, er russiske styrker stasjonert i et klaverformet kompleks malt i fargene på det russiske flagget: hvitt, blått og rødt.

Bygget på ruinene av et tidligere sovjetisk område, dekker komplekset nå mer enn 14.000 kvadratmeter (150.000 kvadratmeter) og er i stand til å stå uavhengig i mer enn et år.

Basen er utstyrt med nødvendigheter som kraftverk og vannoppvarmings- og renseanlegg. Det har også en klinikk, treningsstudio, kino, badstue og til og med en kirke.

‘Som en romstasjon’

Alle fasiliteter er forbundet med oppvarmede tunneler, slik at de rundt 150 tjenestemenn kan unngå det harde været utenfor, der temperaturen kan falle til kuldegrader -42 grader Celsius (-43 grader Fahrenheit).

“Dette komplekset er som en romstasjon, den eneste forskjellen er at det ikke er i bane, men i den arktiske ørkenen,” sier general Igor Churkin, en av sjefene for den russiske nordflåten som okkuperer basen.

Til tross for sterk vind og brutale værforhold, har basen også en gigantisk flyplass. Det var derfra to MiG-31-jagerfly, et av de raskeste flyene i verden, fullførte en flytur over Nordpolen i mars, en første for den russiske marinen.

Basen har også et kystforsvarssystem fra Bastion med en rekkevidde på 360 kilometer. Det har bevist sin pålitelighet i ekstreme arktiske værforhold, sier kommandør Balabek Eminov.

Da Moskva søker å hevde sin innflytelse i Arktis, har militære tvister eskalert de siste årene, med russiske og NATO-styrker som har utført manøvrer for å vise sine ambisjoner.

Glushchenko, en av basissjefene, sier at mennene hans så et norsk rekognoseringsfly tidligere den uken.

Selv om han passerte uten å bryte grensen, sendte de russiske styrkene et av flyene sine for å “følge ham” i noen timer.

– ‘Provoserende’ handlinger –

Amerikanske og NATO-styrker gjennomfører øvelser i Arktis med økende regelmessighet, ifølge Alexander Moiseyev, sjef for den nordlige flåten.

“Vi hadde ikke sett dette siden slutten av 2. verdenskrig,” sier han og snakker fra en atomkrigkrysser i havnen i Severomorsk, en lukket by på Russlands arktiske kyst og basen til den nordlige flåten.

Den fordømmer Washingtons “provoserende” aksjoner i regionen, for eksempel dets strategiske bombefly nær russiske grenser og utplasseringen av amerikanske skip i Barentshavet og utenfor kysten av NATO-medlem Norge.

Russland har også styrket sin militære tilstedeværelse de siste årene, særlig ved å distribuere sine toppmoderne S-400 luftvernsystem i regionen.

Når den arktiske isdekket krymper, håper Russland også å få økonomisk innflytelse og benytte seg av skipskanalen Northern Sea Route for å eksportere olje og gass til utenlandske markeder.

Russland har investert tungt for å utvikle ruten, noe som reduserer reisen til asiatiske havner med 15 dager sammenlignet med den tradisjonelle Suez Canal-ruten.

Utenriksminister Sergei Lavrov advarte mandag andre land mot involvering i Arktis.

“Dette er vårt land og våre farvann,” understreket han.

Lavrov forventes å holde sitt første ansikt til ansikt-møte med sin amerikanske kollega, Antony Blinken, på sidelinjen av Arktisk råds toppmøte i en tid med spirende spenninger mellom Moskva og Washington.

Men for soldatene stasjonert i “Arctic Clover” har invasjonene så langt vært begrenset til utseendet til isbjørner. Offiser Sergei Murzayev sier at han har sett tre i sine to og et halvt år der. -Fransk mediebyrå