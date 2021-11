Russland, Europas største gasseksportør, kutter ned på tilbudet: prisene stiger

Gassprisene steg i Europa onsdag da naturgassforsyningen fra Russland falt. Sistnevnte, Europas største gassleverandør, har lovet å øke tilbudet neste uke.

Prisen per megawattime økte med 13 % til 76 euro. Dette er imidlertid mye lavere enn toppen nådde da en megawatt gass ble handlet over 160 euro i begynnelsen av oktober. Russlands gassforsyning stupte sist helg og mandag. Levering til Polen via en stor oljerørledning ble stoppet da mindre gass ble fraktet gjennom en oljerørledning som krysset Ukraina. Skader på gassrørledningen til Bulgaria blir også utbedret.

Gazprom, et russisk gassselskap, har gjentatte ganger uttalt at det vil oppfylle sine forpliktelser til å forsyne Europa. Kreml lovet tirsdag at forsyningene til det europeiske kontinentet ville øke neste uke ettersom nasjonale lagre var fullt fylte. Russlands president Vladimir Putin har beordret Gasprom til å øke reservene gjennom gassinfrastruktur i Tyskland og Østerrike. De er for øyeblikket under normalen.