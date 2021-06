Russland forventer samarbeid med Norge i Barentshavet

Den siste High North News-artikkelen beskriver hvordan Agar PP gjennomfører testboringer ved Stongnest i Pirateshavet og hvordan dette vil påvirke norsk-russisk samarbeid i regionen.

I følge norsk-russisk Avtale Når det gjelder maritim begrensning og samarbeid i Barentshavet og Ishavet, bør innovasjoner med magasiner spredt over både Norge og Russland utvikles og utnyttes i fellesskap. Acre BP bestemmer at klausulene i kontrakten i fellesskap må utvikle og utføre oppfinnelser hvis de finner en potensiell en der.

På grunn av krisen i Ukraina var en del av olje- og gassektoren imidlertid underlagt sanksjoner mot Russland.

Forventer samarbeid

Ambassaden til Den russiske føderasjonen i Norge svarte på denne artikkelen:

“Spørsmål om utnyttelse av grenseoverskridende forekomster i Barentshavet styres først og fremst av avtalen mellom Norge og Russland, som omhandler maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet siden 2010. Vi forventer at denne avtalen skal bli verdsatt av både land og mennesker. “Sanksjoner mot Russland er ulovlige og har blitt innført av en rekke årsaker, som har påvirket handelen i nord alvorlig.”

Det norske departementet er ikke negativt

Norsk utenriksminister for olje og energi, Tony Tiller, sier i en e-post til High North News:

“Boringen som er i ferd med å begynne er en del av et program som hadde rettigheter da studien ble lisensiert. Det er positivt at leting pågår nå, slik at det kan bli mer klarhet om potensielle ressurser i området. Avgrensningsavtalen med Russland kan utvikles og implementeres i samsvar med avtalen “.