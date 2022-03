Russland lanserer «utgang fra Europarådet»-prosess

Etter mer enn to uker med krig i Ukraina, anklager Russland NATO og EU for å gjøre Europarådet til et ekspansjonsinstrument.







JegRussland besluttet tirsdag å starte prosessen med å «forlate Europarådet», og anklaget NATO og EU for å gjøre det til et verktøy i deres tjeneste for «deres militær-politiske og økonomiske ekspansjon i Europa». «Kunngjøringen om tilbaketrekking av Den russiske føderasjonen fra organisasjonen» ble sendt til dens generalsekretær Marija Bezcinovic Burik tirsdag, ifølge en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.







«De som oppfordrer oss til å ta denne handlingen vil akseptere det fulle ansvaret for ødeleggelsen av det felles humanitære og juridiske rommet på kontinentet og for konsekvensene av Europarådet, som uten Russland ville mistet sin pan-europeiske status.» han la til.

Den atlantiske koalisjonen og EU-departementet fortsetter, «I dette systemet ser man bare instrumentet for ideologisk støtte for militær-politisk og økonomisk ekspansjon i øst.

I sin uttalelse anklaget den russisk diplomati, Det europeiske menneskerettighetsrådet (EMK) og Det europeiske råds institusjoner, inkludert dets rettsvesen, for å bli «systematisk brukt til å legge press på Russland og blande seg inn i dets indre anliggender».

Dagen etter starten på den russiske offensiven i Ukraina – 24. februar, besluttet Det europeiske råd å suspendere deltakelsen i ulike russiske organisasjoner, siste destinasjon for rundt 145 millioner russiske borgere, unntatt EMK.

Europarådet, vakthunden for menneskerettigheter i Europa, ble dannet i 1949, og samlet nesten alle stater på kontinentet, totalt 47 siden 1996, inkludert Russland og Ukraina siden 1995.