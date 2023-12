– Liket av 35 år gamle Anna Tsareva ble funnet i en leilighet i en boligbygning, sa en talsmann for politiet til det russiske nyhetsbyrået TASS. «Foreldrene hennes ble bekymret og dro til leiligheten hennes hvor de fant datterens lik. Før det klaget han over å føle seg uvel og høy temperatur,» la talspersonen til. Det er igangsatt etterforskning av politiet. De første rapportene indikerte imidlertid at det ikke var noen tegn til kamp eller voldelig død.

De dårlige nyhetene fortsetter å komme for Ukraina: Vinner Putin krigen?

I september skrev Anna Savera på Facebook at hun ikke har hatt fri siden juni og ikke vil ha ferie fra 2022. I september 2022 døde hans tidligere sjef Vladimir Sungorkin, 68, plutselig under en forretningsreise. En kollega Komsomolskaya Pravda Vladimir ble sagt å ha dødd kort tid etter å ha foreslått for personalet at de «finne et hyggelig sted» til lunsj. Noen minutter senere ble han kvalt, og da han ble tatt ut for frisk luft, var Vladimir Tsungorkin allerede bevisstløs. Legen som undersøkte ham erklærte «det så ut til å være et hjerneslag. Men dette er en foreløpig avgjørelse, sa aviskollegaen.

EU-kommisjonen slo fast at Vladimir Tsungorkin var «ansvarlig for å støtte handlinger og politikk som undergraver Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet».