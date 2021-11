Russland ødelegger satellitt i bane, skaper “sky” av rusk: Astronaut Thomas Baskett reagerer

Russland innrømmet tirsdag å ha støvet en av sine satellitter i bane under en testoppskyting, mens de vurderte “hyklerske” rapporter fra Washington om at det kunne sette mannskapet på den internasjonale romstasjonen (ISS) i fare. Ifølge USA har den skapt en “sky” av farlig rusk for ISS og mange satellitter.

RTL Våre kolleger i Frankrike intervjuet den franske astronauten Thomas Pesket. Ifølge ham skjer ikke slike hendelser ofte, men “Skap problemer for alle“.

Sikkerhetsprosedyrer igangsettes når det er et potensial for at rusk kan ankomme innen fem eller ti kilometer fra stasjonen.

Astronauten tar imidlertid frem risikoen for satellittavfall for ISS og tilbakekaller sikkerhetstiltak. “Alt dette rusk overvåkes av radar fra bakken. Vi tar en rekke forholdsregler. Sannsynlighetene som vi jobber med. Når det gjelder muligheten for at søppel kommer innenfor fem eller ti kilometer fra stasjonen, setter vi i gang sikkerhetsprosedyrer da det kreves maksimal sikkerhet. Så ti kilometer er det fortsatt plass. Vi snakker ikke om søppelskyen som beitet ISS“, sier Thomas Baskett.

“Det er vanligvis avtaler mellom byråer og reglene, selv om de er uskrevne, om at de prøver å ikke formere slikt søppel i bane, for til syvende og sist er det alt. Verden lider“, sier astronauten.

Fare for operasjon i verdensrommet?

Til slutt, vil rusken sette mennesker i verdensrommet eller på jorden i fare? “Det er mer søppel fordi det blir mer og mer aktivitet. Men nå gjør vi ting veldig bra. Nå ved å designe romoppdrag fra bunnen av, tenker vi på slutten av oppdraget. Vi mener at satellittene bør kobles fra ved slutten av livet. Du kan ikke alltid legge dem i søpla. Vi prøver å flytte søppelet vårt ut i atmosfæren slik at det brenner og de aldri berører bakken, så det er ikke spesielt farlig for folk.“, forklarer Thomas Baskett.

Til tross for dagens spenninger, ønsker astronauten å være optimistisk. “Jeg tror vi når toppen av dette bevissthetsproblemet som har pågått i noen år. Nå produserer vi veldig lite. Jeg tror det vil avta i årene som kommer, og vi vil få dette prosjektet under kontroll“.