Russland setter i gang artilleriild mot Wrangler Fjord nær Norges Grenz Jakobselv

Varanger fjord danner grensen mellom Norge og Russland. De første 12 nautiske milene fra kysten er regionale farvann, og opptil 200 nautiske mil nord for Barentshavet er den maritime grensen som skiller hvert lands eksklusive økonomiske sone (EEZ).

Artilleriangrepene vil finne sted 20. og 21. april Kystadvarsel (PRIP) Publisert av Mormonsk Sea Port Administration. Selskapet er ansvarlig for å reise til den russiske delen av Barentshavet og Arktis.

Det er uklart om skytingen kommer fra land eller om krigsskip vil seile gjennom området. Mandag lanserte den mektige nordlige marinen en større øvelse ledet av admiral Nikolai Yevmenov, sjef for den russiske marinen.

Øvelsen vil omfatte marinefartøy, ubåter, kyst- og bakkestyrker, luftvernrissystemer og Northern Naval Air Force.

Den vestlige kanten av regionen er omtrent 8 km fra Grenz Jacobzhelv-kysten med en advarsel om artilleribrann. Her har de norske grensevaktene klart syn på russisk vann fra deres nordvendte vakttårn.

Foreldervisning / Google Map

Den regionale grensen fra den vestlige kanten av skallangrepet til Norge er omtrent 3-4 nautiske mil (5-7 kilometer).

Den norske militære talsmannen, major Bringer Stortel, sa at det var Russlands territorialfarvann og at “de har all rett til å gjennomføre slike øvelser i regionen.”

“Det vakte ikke særlig oppmerksomhet fra det felles hovedkvarteret,” legger han til.

I februar rapporterte foreldreobservatøren om missilskipet til den nordlige marinen.Marshall Ustinov“Grenz reiste veldig nær den norske grensen utenfor Jakobsel.

Krigsskip nord for Finmark

Da de fleste skipene som deltok i den kontinuerlige øvelsen seilte nord for Cola-gulfen, var krigsskipet “Admiral Kasatonov– Norge er for tiden nord for Finmark-regionen.

“Admiral Kasatonov Foreldre er i kamptrening i trening på vestsiden av havet, ”sa Northern Naval Press Service Informasjon Tirsdag kveld.