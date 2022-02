Russland setter i gang «strategiske» militærøvelser, tropper forbereder seg på å angripe Ukraina, sier USAs forsvarsminister

Kreml sa at midt i den russisk-vestlige krisen rundt Ukraina, inkluderte russiske strategiske øvelser utført på lørdag under tilsyn av Vladimir Putin avfyring av «ballistiske missiler og kryssermissiler».

– De tiltenkte målene under treningen av strategiske forsvarsstyrker er fullt ut oppnådd og alle missiler har nådd de fastsatte målene, sa den russiske presidenten i en uttalelse.

Den russiske presidentens talsmann Dmitrij Peskov er blitt sitert av de russiske nyhetsbyråene Ria Novosti og Interfax for å si at øvelsene har begynt, og at Putin følger i fotsporene til sin hviterussiske kollega Alexander Lukasjenko.

Et “umiddelbart” angrep

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sa under et besøk i Litauen lørdag at russiske tropper konsentrert på grensen til Ukraina «utplasserte» og «forberedte seg på å angripe».

“De er stasjonert og forbereder seg på et angrep,” sa den amerikanske tjenestemannen og la til at det russiske militæret “beveger seg til de riktige posisjonene for å utføre angrepet.”

“Vi forbereder oss på alle mulige situasjoner,” begynte den ukrainske ministeren i München, da han ble spurt av journalister om Joe Bidens nylige påstander, sa han at Russlands umiddelbare okkupasjon av Ukraina var sikker.

Kamala Harris har advart om at en NATO-invasjon av Ukraina kan styrke NATO i Øst-Europa

USAs visepresident Kamala Harris har truet med å styrke NATO-styrkene dersom Russland starter et angrep på Ukraina i Øst-Europa på lørdag, og advart om at Moskva vil utsette seg for «alvorlige og raske» sanksjoner.

“Vi vil ikke stoppe økonomisk aktivitet. Vi vil ytterligere styrke NATOs allierte i øst,” sa han på en pressekonferanse i München.

USA håper at Russland umiddelbart vil invadere Ukraina, ettersom konflikter med pro-russiske separatistterritorier eskalerer.

Kreml fortsetter å benekte enhver intensjon om å angripe sine naboer, men krever garantier for Russlands sikkerhet, som for eksempel tilbaketrekking av NATO fra Øst-Europa, noe Vesten tydelig benekter.

“Russland fortsetter å si at det er klart for samtaler. Samtidig bremser det diplomatiet,” sa han. Harris insisterte på at tilbaketrekningen av Kremls annonserte tropper var “inkonsistent med sannheten.”

Han husket at USA allerede hadde 6000 ekstra tropper stasjonert i Romania, Polen og Tyskland.

Han advarte om at styrkene våre, som ikke var en del av Atlanterhavsalliansen, ikke ville bli “sendt for å kjempe i Ukraina”, men ville “beskytte hver tomme av NATO”.