Russland sier de har sendt jetfly for å avskjære droner over Svartehavet

«To russiske jetfly tok av for å forhindre russiske grensebrudd og elektronisk overvåking av droner,» sa forsvarsdepartementet og la til at «dronene endret kurs og forlot områdene de drev med luftrekognosering».

Svartehavet har opplevd fornyet spenning siden Russland i midten av juli forlot en avtale som beskytter sjøbåren eksport, spesielt korn.

Tidligere på dagen sa Moskva at de hadde «ødelagt» to ukrainske militærskip i Svartehavet.

De siste månedene har det vært flere hendelser med russiske og vestlige fly over Svartehavet og Østersjøen.

Spenningen var høy i midten av mars da en amerikansk Reaper-drone styrtet i Svartehavet etter å ha kollidert med et russisk jagerfly.

I mai sa Moskva at de fanget fire amerikanske strategiske bombefly i to separate hendelser i løpet av en uke over Østersjøen.

Russland har også rapportert i flere måneder at de avskjærte franske, tyske, polske og britiske flyvninger.