Russland stanser gassforsyningen til Bulgaria og Polen

Den russiske gruppen Gosprom kunngjorde tirsdag kveld at de ville stanse gassforsyningen til Bulgaria og Polen fra onsdag, og sa at de to landene var klare for det.

«26. april 2022 uttalte det polske selskapet i en pressemelding at Gazprom (Polish Gas Company) hadde uttrykt sin intensjon om å suspendere alle (…) forsyninger til PGNiG under Yamal-avtalen (…) 27. april.

«I dag (tirsdag) mottok Bulgargas EAD en kunngjøring om at de ville suspendere forsyninger fra Gazprom-eksporten fra 27. april 2022, sa det bulgarske økonomidepartementet kort tid etter, mens Balkan-landet stolte på mer enn 90 % av russisk gass. .

Både medlemmer av NATO og EU (EU) sier imidlertid at de er klare til å hente den savnede gassen fra andre kilder.

«Det vil ikke være mangel på gass i polske hjem», skrev den polske klimaministeren Anna Moskva på Twitter. «Fra krigens første dag erklærte vi oss klare til fullstendig uavhengighet fra russiske råvarer,» la han til.

«Tiltak er tatt for å identifisere alternative ordninger for forsyning av naturgass og for å håndtere situasjonen», understreket den bulgarske regjeringen i en pressemelding for sin del, og bekreftet at «ingen handling» foreløpig er planlagt. Forbruk.

Etter innføringen av sanksjoner mot Russland for okkupasjonen av Ukraina, advarte Kreml om at gassforsyningen til EU-landene ville bli kuttet dersom rubelen ikke ble betalt fra russiske kontoer.

Moskva presiserte imidlertid at prisen på gass er angitt i valutaen til gjeldende avtaler, ofte i euro eller dollar, og at kundene må foreta en enkel byttetransaksjon i Russland.

Regjeringen svarte at «bulgarsk side fullt ut har oppfylt sine forpliktelser og gjort alle nødvendige betalinger i henhold til avtalen i tide.»

Og for å fordømme den «nye to-trinns betalingsprosedyren foreslått av russisk side.»

«Det er ikke i samsvar med den eksisterende avtalen før slutten av dette året og utgjør betydelige risikoer for den bulgarske siden, spesielt betalingen uten å motta noen gassforsyning fra russisk side,» sa han.