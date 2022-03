– Russlands nektelse av å kjøpe olje kan få katastrofale konsekvenser for verdensmarkedene, advarer Russland.

Russland advarte mandag om «katastrofale konsekvenser» for det globale markedet over implementeringen av den vestlige embargoen på russisk olje diskutert av Washington og EU som svar på russisk militær intervensjon i Ukraina.

– Det er veldig tydelig at Russlands nektelse av å kjøpe olje vil få katastrofale konsekvenser for verdensmarkedet, sa Alexandre Novak, Russlands visestatsminister for energi.

«Prisstigningen vil være uforutsigbar og vil være 300 dollar eller mer per fat,» sa han til russiske nyhetsbyråer.

MR. Ifølge Novak er det ikke mulig å raskt overføre russiske oljeforsyninger fra den alternative kilden til det europeiske markedet. «Det vil ta mange år og det vil være svært kostbart for europeiske forbrukere å være hovedofrene for et slikt scenario,» advarte han.

Prisen på et fat Brent fra Nordsjøen var nær 140 dollar rundt klokken 23:00 GMT søndag, nær den fulle rekorden på 147,50 dollar som ble nådd i juli 2008.

Alexander Novaks uttalelse om at sanksjoner mot Russlands hydrokarboner som gjengjeldelse for russisk militær intervensjon i Ukraina for tiden diskuteres av USA og EU, og at vestlige nasjoner allerede har innført tøffe sanksjoner mot Moskva. .

Ifølge Novak er Russland «bekymret» for samtaler om en mulig embargo på olje som kan «undergrave markedsgrunnlaget, skape usikkerhet og skade betydelige forbrukere».

Etter at Moskva anerkjente uavhengigheten til separatistterritorier i Øst-Ukraina i februar, stengte også Vesten ned gassrørledningen Nortstream II som forbinder Russland med Tyskland.

«Vi har all rett til å ta en lignende beslutning og forby tilførsel av gass gjennom Nort Stream I-gassrørledningen.» sa Novak.

«Men vi tar ikke en slik beslutning nå (…). Europeiske politikere presser oss til å gjøre dette med sine uttalelser og anklager,» understreket han.