Russlands nordlige retning viser sin styrke i hele Arktis

Nagurskoi, Russland (AP) – I løpet av den kalde krigen var Russlands Nagorekoi flyplass mer enn bare en kommunikasjonsstasjon på rullebanen, meteorologisk stasjon og den franske øya Josephland.

Det var ofte et avsidesliggende og forfalsket hjem for isbjørner, med temperaturer som falt til minus -42 grader Celsius (43 grader Fahrenheit over null) om vinteren, og snøen forsvinner bare fra midten av august til midten av september.

Nå er Russlands militære base i nord utstyrt med raketter og radar, og den utvidede rullebanen kan håndtere alle typer fly, inkludert atomkompetente strategiske bombefly, og viser Moskvas makt og innflytelse over hele Arktis midt i intensiverende internasjonal konkurranse om regionens store ressurser. .

Det sjamrockformede anlegget – med tre store belger fra det sentrale atriet – kalles “Arctic Trefoil” og er malt i de hvite-røde og blå fargene på nasjonalflagget, ellers lyser den klare posisjonen i en avstand på 5600 km ( 3.470 miles) langs Nordsjøkysten i Russland. Andre bygninger på øya kjent som Alexandra Land brukes til radar og kommunikasjon, en værstasjon, oljelagring, hangarer og byggeanlegg.

Russland har forsøkt å konsolidere sin innflytelse over det bredere Arktis, sammen med USA, Canada, Danmark og Norge, da sammentrekningen av polarisen fra den oppvarmende planeten gir nye muligheter for ressurser og skipsfelt. Kina, som antas å ha en fjerdedel av jordens uoppdagede olje og gass, har også vist mer interesse for regionen.

Russlands president Vladimir Putin har estimert verdien av arktiske mineralressurser til $ 30 billioner.

Spenningen mellom Russland og Vesten er stor over torsdagens møte med arktiske utenriksministre i Reykjavik, Island, hvor Moskva vil ha et roterende formannskap for Arktisk råd.

“Vi er bekymret for noen nylige militære operasjoner i Arktis,” sa USAs utenriksminister Anthony Blingen, som ankom Island tirsdag for å føre samtaler med åtte medlemmer av Arktisk råds utenriksministre. . “Det øker risikoen for ulykker og feilberegninger og undergraver det delte målet om en fredelig og bærekraftig fremtid for regionen. Så vi må være årvåkne om det.”

Etter Russlands annektering av Ukrainas Krimhalvøya i 2014, ble det russiske nettstedet, rundt 1000 kilometer sør for den geografiske Nordpolen, bygget ved hjelp av ny konstruksjonsteknologi som en del av Kremls innsats for å heve sitt militære midt i spenningen med Vesten.

Året etter sendte Russland til FN en revidert innsats for den enorme landmassen i Arktis, med krav på 1,2 millioner kvadratkilometer (over 463 000 kvadratkilometer) med arktisk havhylle, som strekker seg mer enn 350 nautiske mil (650 kilometer) utenfor kysten. .

FN Tenker på det kravet og de fra andre land, hevder Russland at Nordsjøveien er dens “historisk utviklede nasjonale transportkorridor” og at utenlandske skip trenger Moskvas godkjenning for å gå med den. USA har avvist at Russlands krav om jurisdiksjon over visse deler av ruten er ulovlige.

Moskva har kunngjort sin intensjon om å innføre prosedyrer for utenlandske skip og å ansette russiske piloter for veiledning på denne ruten fra Norge til Alaska.

Som en del av den innsatsen bygger Russland om seg hele polarområdet og utvider fasilitetene og bruker overvåkings- og forsvarsmidler. Kotelny Island er et sted med lignende trefoilform og patriotiske farger i Nagurskaya, med missiler og radar mellom Lapdevhavet og Øst-Sibirhavet i den østlige enden av skipsfilen.

Adma, sjef for Russlands nordlige flåte. Alexander Moysev sa forrige uke at Moskva har rett til å sette regler for frakt.

“Så å si hele Nordsjøveien går gjennom Russlands regionale farvann eller landets økonomiske sone,” sa Moisev til journalister ombord Great Missile Cruise. “Komplekse isforhold gjør det nødvendig å regulere sikker frakt, så Russland insisterer på en spesiell regel for dets anvendelse.”

NATO er stadig mer bekymret for den voksende russiske militære basen i Arktis, med Washington som sender B-1-bombefly til Norge i år.

“Økt russisk tilstedeværelse har stimulert etterspørselen etter flere russiske baser i nordområdene, og flere marine evner. Vi har økt vår tilstedeværelse med viktigheten av å være i luften, og i det minste beskytte under Atlanterhavet,” sa NATO. Generalsekretær Jens Stoltenberg.

Moysev var sint på amerikanske militære eiendeler i Norge og sa at det hadde ført til “økt potensial for konflikt i Arktis.”

Russlands utenriksdepartement forrige uke kalte en amerikansk atomubåt til en norsk havn og sa at den gjenspeiler Oslos beskrivelse av “Arktisk militarisering.”

På sidelinjen av denne ukens møte i Arktisk råd, skal Russlands utenriksminister Sergei Lavrov føre samtaler med Blingen – et møte som tar sikte på å legge grunnlaget for Putins møte med USAs president Joe Biden planlagt neste måned.

Blinken påpeker at Russland har flyttet for å øke sin tilstedeværelse i regionen, med den arktiske oppvarmingen til det dobbelte av det globale gjennomsnittet.

“Russland bruker endringen for å prøve å få kontroll over nytt territorium,” sa han forrige måned. “Det moderniserer basene i Arktis og skaper nye.”

Blinken avviste russiske krav om gjenopptakelse av militære komponenter i Arktisk råd. Tidligere denne uken tok han Lavro til jobb, der den russiske ambassadøren avviste slik kritikk fordi Arktis er “vårt territorium, vårt land”.

“Vi må fortsette med oss ​​alle, inkludert Russland, når det gjelder forpliktelsene vi hver har gjort, når det gjelder reglene, når det gjelder reglene, og unngå uttalelser som undergraver dem,” sa Blingen.

Siden Putin besøkte Nagercoil-nettstedet i 2017, har det blitt styrket og utvidet. Den har nå et dedikert taktisk team som driver elektronisk overvåking, luftforsvarsmidler og batteriet fra Boston antiskipsmissilsystemer.

Generalmajoren sa at rullebanen har blitt utvidet til å imøtekomme alle typer fly, inkludert kjernefysiske strategiske bombefly av D-95. Igor Surkin fører tilsyn med luftforsvarets operasjoner ved basen.

“Moderniseringen av arktiske flyplasser vil øke Northern Naval Air Forces evne til å kontrollere Northern Naval luftrom og la det sikre sikkerheten,” sa han.

I mars gjennomførte det russiske militæret flyøvelser på Nordpolen med bakkestyrker og et par MiG-31-krigere i Nagurskaya. Tre atomubåter ble knust i den arktiske isen ved siden av hverandre med nøye planlagt styrke.

Mandag nektet Lavrov vestlig kritikk av Russlands arktiske ekspansjon, og beskrev Norges motivasjon for en sterk NATO-tilstedeværelse der.

“Vi sutrer over at Russland utvider sine militære operasjoner i Arktis,” sa Lavrov. “Men alle vet at det er vårt territorium, vårt land. Vi aksepterer ansvaret for sikkerheten til den arktiske kysten, der alt vårt land gjør er helt legitimt. ”

Izachenkov rapporterte fra Moskva.