Russlands pro-Putin-parti vinner flertall etter angrep: motstandere tar feil

Russlands regjerende parti United Russia, som støtter president Vladimir Putin (i bildet), beholdt sitt parlamentariske flertall etter valg og et omfattende angrep på kritikerne, men motstanderne påsto omfattende svindel, skrive Andrew OsborneOg Gabriel Tetro-FarberMaria Tsvetkova, Polina Nikolskaya og Tom Palmforth.

Med 85% av stemmene telt i dag (20. september), sa den sentrale valgkommisjonen at United Russia vant nesten 50% av stemmene, og den nærmeste rivalen, kommunistpartiet, med knappe 20%.

Selv om dette representerer en offisiell seier, er det en noe svakere prestasjon for United Russia enn ved forrige parlamentsvalg i 2016, da partiet vant drøyt 54% av stemmene.

Ubehag over flere år med synkende levestandard og påstander om korrupsjon fra fengslede Kreml -kritiker Alexei Navalny tappet litt støtte, samt en taktisk stemmekampanje organisert av Navalnys allierte.

Kreml -kritikere, som påsto utbredt valgsvindel, sa at valget uansett var en svindel.

De sa at Forente Russland ville ha klart det mye verre i en rettferdig konkurranse, gitt kampanjen før valget som forbød Navalnys bevegelse, hindret allierte fra å stille og målrettet mot kritiske medier og frivillige organisasjoner.

Valgmyndighetene sa at de hadde opphevet eventuelle resultater på valglokaler der det var klare uregelmessigheter og at den generelle konkurransen var rettferdig.

Resultatet virker usannsynlig å endre det politiske landskapet, ettersom Putin, som har sittet som president eller statsminister siden 1999, fortsetter å dominere foran det neste presidentvalget i 2024.

Putin har ennå ikke bestemt seg for om han vil stille til valg. Han skulle etter planen tale i dag etter 1000 GMT.

Den 68 år gamle lederen er fortsatt en populær skikkelse med mange russere som gir ham æren for å stå opp mot Vesten og gjenopprette nasjonal stolthet.

Nesten fullstendige resultater viste at kommunistpartiet tok andreplassen, fulgt av National Liberal Democratic Party og Just Russia -partiet med litt over 7% hver. De tre partiene støtter vanligvis Kreml i de fleste store spørsmål.

Et nytt parti kalt The New People så ut til å ha kommet inn i parlamentet med drøyt 5%.

På en festlig samling i hovedkvarteret til partiet Det forente Russland som ble sendt på statlig fjernsyn, ropte Moskvas ordfører Sergei Sobyanin, en alliert av den russiske lederen: “Putin! Putin! Putin!” Til mengden sang flaggende flagg hans salme.

Medlemmer av den lokale valgkommisjonen tømmer stemmesedler etter at meningsmålingene stengte under et tre dager stortingsvalg, på en valglokale inne i Kazansky jernbanestasjon i Moskva, Russland, 19. september 2021. REUTERS/Evgenia Novozinina

De allierte i Navalny, som soner fengselsstraff for prøveløslatelsesbrudd han nekter, oppmuntret til den taktiske avstemningen mot Det forente Russland, en plan som tilsvarer å støtte kandidaten som mest sannsynlig vil beseire den i en bestemt valgkrets. Les mer.

I mange tilfeller rådet de folk til å holde nesa og stemme på kommunistene. Myndighetene prøvde å blokkere initiativet på Internett.

Den sentrale valgkommisjonen har vært treg med å offentliggjøre data fra elektroniske avstemninger i Moskva, hvor tradisjonelt forente Russland ikke fungerer like godt som i andre regioner blant indikasjoner på at det kan ha mistet noen seter i hovedstaden.

Golos, valgvakten som myndighetene anklaget for å være en utenlandsk agent, har registrert tusenvis av overgrep, inkludert trusler mot observatører og fylling av stemmesedler, og åpenbare eksempler har blitt sirkulert på sosiale medier. Noen individer ble fanget på kameraet og deponerte bunter med lyder i krukker.

Den sentrale valgkomiteen sa at den hadde registrert 12 tilfeller av overbefolkning av stemmesedler i åtte regioner, og at resultatene fra disse valglokalene ville bli kansellert.

Det forente Russland okkuperte nesten tre fjerdedeler av den utgående statsdumaens 450 seter. Denne dominansen hjalp Kreml med å gjennomføre konstitusjonelle endringer i fjor som gjorde at Putin kunne stille i ytterligere to valgperioder som president etter 2024, muligens forbli ved makten til 2036.

Navalnys allierte ble utestengt fra å stille etter at bevegelsen hans ble forbudt i juni som ekstremist. Andre opposisjonspersoner hevdet at de ble målrettet mot skitne hoax -kampanjer. Les mer.

Kreml avviser at angrepet er politisk motivert og sier at enkeltpersoner blir tiltalt for brudd på loven. Både det og Det forente Russland har nektet noen rolle i kandidatregistreringsprosessen.

“En dag skal vi bo i Russland hvor det vil være mulig å stemme på gode kandidater gjennom ulike politiske programmer,” skrev Leonid Volkov, en alliert til Navalny, på Telegram messenger før valglokalene stengte søndag.

En pensjonist i Moskva, som bare ga sitt navn som Anatoly, sa at han stemte på United Russia fordi han var stolt av Putins innsats for å gjenopprette det han ser som Russlands supermakt.

“Land som USA og Storbritannia respekterer oss på en eller annen måte slik de respekterte Sovjetunionen på 1960- og 1970-tallet … Angelsaksere forstår bare maktens språk,” sa han.

Med et offisielt valgdeltakelse på bare rundt 47% rapportert, var det tegn til apati som spredte seg.

“Jeg ser ikke poenget med å stemme,” sa en frisør i Moskva, som ga navnet Irina. “Alt ble bestemt for oss uansett.”