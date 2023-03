Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev har sagt at arrestasjon av Vladimir Putin i utlandet er ensbetydende med en krigserklæring.

Det sa tidligere Russlands president Dmitrij Medvedev i et intervju med det nasjonale nyhetsbyrået TASS.

«Se for deg en situasjon i det virkelige liv. For eksempel kommer den nåværende presidenten for en atommakt til Tyskland og blir arrestert. Hva handler det om? En krigserklæring mot den russiske føderasjonen,» sto det.