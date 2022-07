Russlands utenriksminister Sergei Lavrov vil trekke seg tidlig fra G20

Lavrov og hans amerikanske utenriksminister, Anthony Blinken, møttes for første gang siden krigen startet under et møte med diplomatiske G20-ledere på den indonesiske øya fra Bali i februar.

«Det vi allerede har hørt i dag er et enormt refreng (…) ikke bare fra USA, men fra hele verden for at den (russiske) aggresjonen skal stoppe,» sa Antony Blinken til journalister.

Indonesia, som har forsøkt å opprettholde nøytralitet som vertsland for G20, ba om en slutt på konflikten fra starten, og understreket dens alvorlige konsekvenser for resten av verden.

– Det er vårt ansvar å avslutte krigen så snart som mulig og løse våre forskjeller ved forhandlingsbordet, sa den indonesiske utenriksministeren Redno Marsudi i nærvær av Russlands utenriksminister Sergey Lavrov.

Han understreket at effekten av krigen ble «følt over hele verden, i mat, energi og budsjetter». «Og som alltid lider fattige land og utviklingsland mest.»

Sergei Lavrov forlot morgensesjonen etter at hans tyske kollega, Annalena Baerbach, kritiserte Moskva over krigen i Ukraina, sa diplomater.

Lavrov deltok ikke på sesjonen, som Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba talte på nettet, og USAs utenriksminister Anthony Blinken fordømte Russland, sa flere diplomater til Reuters. AFP.

Antony Blinken nektet å møte sin russiske kollega separat, og fordømte Russlands rolle i de globale mat- og energikrisene og ba Moskva om å godkjenne utgangen av korn fra Ukraina.

Som svar sa Russlands utenriksminister at han «ikke kommer til å stille» til samtaler etter Washington.

«Urettferdig krig»

Sergei Lavrov fordømte den vestlige tilnærmingen med å bruke G20-forumet til noe annet enn et forum for å diskutere store globale spørsmål.

«Våre vestlige partnere prøvde å unngå å snakke om globale økonomiske spørsmål. Så snart de snakket, startet de umiddelbart en frenetisk kritikk av Russland over situasjonen i Ukraina, og kalte oss aggressorer,» beklaget han.

Utenriksdepartementet sa i en uttalelse at Antony Blinken tidligere hadde diskutert den «urettmessige og uprovoserte» krigen med franske og tyske ministre og en britisk representant.

De diskuterte «måter å adressere globale matsikkerhetsbekymringer som følge av Russlands bevisste målretting mot ukrainsk landbruk.»

USA, støttet av noen av sine vestlige allierte, har bedt om at Russland skal ekskluderes fra internasjonale fora.

Men Indonesia, bekymret for sin nøytralitet, bekreftet sin invitasjon til den russiske utenriksministeren, samtidig som han inviterte sin ukrainske utenriksminister.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ba deltakerne «huske de 344 familiene som mistet barna sine og lyttet til russiske løgner».

«Ministeren i landet som er ansvarlig for deres død er foran deg i dag for å dele sine tanker om hvordan Russland ser på samarbeid i vår globaliserte verden,» fortsatte han.

Samlingen ble overskygget av kunngjøringen om et dødelig angrep fra den tidligere japanske statsministeren Shinzo Abe under et valgmøte i hans land.

Angrepet mot USAs mangeårige allierte har blitt beskrevet som et «veldig trist øyeblikk», mens Mr. Abes død er ennå ikke kunngjort, men han var i «kritisk» tilstand.

G20 er en forløper for et toppmøte av statsoverhoder som skal holdes på den indonesiske øya i november, og er dedikert til mekanismer for å sikre en global bedring etter koronaviruspandemien.

Men Ukrainas invasjon har endret prioriteringer ved å forene vestlige for å fordømme den russiske offensiven, og drive opp mat- og energiprisene.

Det vil ikke være noe gruppebilde på slutten av det tumultariske møtet, i strid med tradisjonen, sa en indonesisk tjenestemann.

– Britisk avgang –

Fronten for vestlige allierte har imidlertid blitt skadet av den forhastede utgangen til den britiske diplomatiske sjefen Liz Truss etter at Boris Johnson kunngjorde sin avgang som leder av det britiske konservative partiet.

Han forlot Bali fredag ​​morgen, bekreftet en britisk ambassadeperson overfor AFP.

USAs utenriksminister Blinken prøvde å starte dialogen med Beijing på nytt under samtaler med hans kollega Wang Yi planlagt på lørdag etter måneder med spenning over en rekke saker, inkludert Taiwan.

En amerikansk tjenestemann for Øst-Asia sa at de to tjenestemennene ville diskutere «sikkerhet» rundt det høyspente bilaterale forholdet, men også utforske potensialet for samarbeid.

Den kinesiske utenriksministeren Wang Yi møtte den russiske utenriksministeren torsdag for samtaler dominert av Ukraina.