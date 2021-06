Rute 60 nord: En Cordova-basert fører får nytt liv gjennom et lokalt fiskepartnerskap og generasjoner av Alaskas fiskerihistorie.

Jeg “Vi kunne se at langline ikke ville være i stand til å forsørge familien min som de var,” sier Rich Wheeler, en fisker i Alaska. “Jeg tenkte at jeg ønsket å reise sørøst fordi jeg ønsket at familien min skulle være sammen med meg, som en mange fiskere gjør. Jeg hadde en drøm om å ha en båt med alle barna mine i den. Så heldigvis ba noen meg om å kjøpe en båt og et pass på Prince William Sound. ”

Dette trekket banet vei for Wheeler-familien å starte en ny virksomhet og kunne tilbringe sommeren på å fiske sammen. Men fundamentet ble lagt for to generasjoner siden på den steinete kysten av Norge.

Da Lars Gangard immigrerte til Amerika i 1938, var Europa på randen av krig. I 1940 ble hjemlandet Norge invadert av tyske styrker som okkuperte landet i fem lange år. Så da Gangaards eldre bror som allerede hadde utvandret, sendte beskjed om at det var en jaktvirksomhet i Amerika, dro Lars til Seattle. Den 23 år gamle fiskeren kom fra Volderoy, en liten øy ved kysten av Norge, omtrent samtidig som en av hans yngre brødre, Otto.

Under krigen trivdes brødrene med å jakte haier, hvis lever trengte vitamin A. Vitaminet ble antatt å forbedre pilotenes nattesyn, så disse kommersielle fiskerne gjorde sin krigsinnsats til sjøs ved hjelp av garn.

Mens de også fisket etter tunfisk, sardiner og torsk, avsluttet Lars og Otto Gangard sin karriere som veteraner fra Alaskas langlinefiskerifiske, Lars med den 83 fots Cape Flatry, og Otto med den 70 fots Alrita, begge tre fremover. Båter bygget på Puget Sound.

Etter å ha bosatt seg i Seattle giftet Lars seg med en ung svensk etterkommer, Lenya, som han hadde tre sønner og en datter med. Datteren Mary giftet seg med Art Hodgins, som verken var skandinav eller fisker, selv om han snart ble en av dem etter at han fikk sjansen på svigerfarens båt. Etter mange år om bord og med naturlige ambisjoner om styrhuset, vurderte Art muligheten for å overta Cape Flatry da Lars trakk seg tilbake. Men for det slo Marys yngre bror, Steve, ham. Onkel Otto var imidlertid i ferd med å pensjonere seg – han hadde ingen sønner. Så Art flyttet til Alrita, hvor han jobbet på dekk en sesong før han flyttet til styrhuset da Otto ble pensjonist. Art la umiddelbart til Blackcode-utstyr og begynte å målrette mot de stadig mer verdifulle fiskene.

Art og Alrita gjorde det bra, spesielt etter å ha arvet Alritas rike fiskehistorie da kveite- og svartfiskrasjoner ble fordelt på 1990-tallet. Han fisket ut begge til 2000, da han utformet en uvanlig pensjonsplan: han inngikk en avtale med mannskapet om å selge dem det meste av sin store eierandel. Hvis de kan spare penger for staven, vil han gi dem båten. Men avtalen burde ha inkludert den nye båtdetektivet: Rich Wheeler, som nylig hadde giftet seg med Arts mellomdatter, Cena.

Etter å ha vått fiskestøvlene sine i to sesonger i Bristol Bay, hadde Rich ivrig tatt plass i Alrita da Art introduserte ham på slutten av 1990-tallet. Men han var ikke lenge på skipet da han og resten av Alrita Art-mannskapet kjøpte det. Rich og Sina Wheeler var nettopp gift, var på utdannet skole, og de måtte låne en enorm sum penger. Alle aksjer koster det samme.

Rich Wheeler, Alaska Fisherman og CEO 60 North 60 North Sea / Sina Images

“Det var et stort sprang av tro,” sier Cena, som nettopp hadde meldt seg på et masterstudium ved Oregon State University, hvor Rich gikk på college på et brytestipend. Etter å ha oppnådd en bachelorgrad i matvitenskap fra Central Washington University, flyttet hun og Rich til Oregon, hvor hun tilbrakte et år i Corvallis og et år i Astoria med å teste albacore og skrive vitenskapelige vurderinger ved Oregon State University Seafood Lab.

Med en mastergrad i matvitenskap og gjæring i sin portefølje, fortsatte Sina med å jobbe med produktutvikling og kvalitetskontroll for Continental Mills i Seattle-området. Rich fortsatte å fiske, og de drømte om måter de kunne gjøre forretninger sammen på. I mellomtiden forårsaket Rich enda en kløe i 2010 da en tidligere tømrer bygde et håndlaget hjem i fjellene i det sentrale Washington. Offisielt ble huset Intiaat, snitch.