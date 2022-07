Rute og profil av fase 3

Denne torsdagen 26. mai vil vi allerede se litt klarere i den generelle klassifiseringen av Tour of Norway 2022. Hvis avstanden ikke er noe eksepsjonell (175,8 kilometer), vil de tre listede stigningene på denne 3. etappen «svir». Dagens vinner vil utvilsomt bære ledertrøya, og ta den til topps etter en lang og vanskelig siste stigning.

3. etappe Gol / Straussro-Kaustatoppen rute

Høyden på 3.371 meter taler for seg selv i denne 3. etappen av Tour of Norway. Alt dette kombinert med en målgang i en høyde på 1170 meter over havet vil sette noen rangeringer i den generelle klassifiseringen. Hver av de tre listede stigningene har prosenter som varierer fra 13,7 % (Högsen) til 21,5 % (Immingfjell), toppet av Stavsros siste stigning på 16,8 %.. For ryttere som er mer interessert i poengklassifiseringen, ledet Ethan Heider (INEOS Grenadiers) ved starten av etappen, med dagens eneste mellomsprint ved starten av etappen, på kilometer 48,2.

Klatring av 3. etappe av Tour of Norway

Kilometer 68,4: Hogsen (2. kategori – 4 km ved 6,5 %)

Kilometer 100,3: Imingfjell (1. kategori – 6,3 km ved 7,5 %)

Kilometer 175,8: Stavsro (1. kategori – 12 km 8,2 %)

En komplett og omfattende reiserute for Norgesturen

Etappe 3 av Tour of Norway fortsetter på nett

Selv om L’Equipe og Eurosport sendte bilder av løpet, var det ikke snakk om å følge Tour of Norway på TV. Du kan kun følge Norway 2022 Tour live på nett. Fra 15:30 og utover kan du se bildene gratis L’Equipe.fr Når du bruker betalt Eurosport, GCN+Direktesendingen starter også klokken 15:30..

Generell klassifisering ved begynnelsen av 3. trinn

1 – Johannesantopias Holland (Uno-X Pro Cycling Team) på 7:14:37

2 – Haider Ethan (INEOS Grenadiers) + 0:01

3 – EVENEPOEL Remco (Quick-Step Alpha Vinyl Group) mt

4 – TEUNISSEN Mike (Jumbo-Wizma) + 0:10

5 – PLAPP Luke (INEOS Grenadiers) + 0:14

6 – Hagen Carl Friedrich (Israel – Premier Tech) + 0:16

7 – Geoghegan Hart Tao (INEOS Grenadiers) Mt

8 – Wynne J (Alpesin-Phenix) Mt

9 – Bevin Patrick (Israel – Premier Tech) + 0:26

10 – BRENNER Marco (Team DSM) mt

11 – Gregor Jonas (Uno-X Pro Cycling Team) +0:27

12 – Van Hooydanck Nathan (Jumbo-Wizma) + 0:34

13 – Sheffield Magnus (INEOS Grenadiers) + 0:36

14 – ASGREEN Kasper (Fast-Step Alpha Vinyl Group) +0:40

15 – Rousan Timo (Jumbo-Wizma) Mt

16 – Amador Andre (INEOS Grenadiers) + 0:43

17 – UIJTDEBROEKS Cian (BORA – hansgrohe) + 1:14

18 – CHAVES Esteban (EF Education-EasyPost) mt

19 – HUYS Lawrence (Intermarch – Vandy – Gobert Materials) MD

20 – Prambilla Gianluca (Trek – Secafredo) Mt

Besøk den offisielle nettsiden tourofnorway.no