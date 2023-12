Ruth Elkriff i politiets varetekt etter Melancholys kontroversielle tweet: «Han legger et mål på ryggen hennes»

«I lys av truslene fra Mr. Mélenchon og andre bestemte jeg meg i morges, fordi det er et uttrykk for hat på Internett, å gi politibeskyttelse til spaltisten,» kunngjorde innenriksministeren på BFMTV. «Hun setter et mål på ryggen til Elgriep, som allerede har hatt mange trusler som journalist,» sa Mr. sa Tarmanin og pekte på «uansvarligheten» til lederen av France Insumice.

Regjeringens talsmann Olivier Véran beskrev Jean-Luc Mélenchons erklæring mandag som et «brutalt angrep». «Å kalle Ruth Elkrief en bigot er for ekstremt,» sa Mr. sa Veran. Jean-Luc Mélenchon reagerte på anspente ordvekslinger mellom Ruth Elkrief og LFI-koordinator Manuel Bompard ved LCI søndag, spesielt angående situasjonen i Midtøsten, og angrep journalisten: «Ruth Elkrief. Manipulasjon. Hvis vi ikke fornærmer muslimer, vil dette fanatisk. Er sint,» sa han. skrev «For en skam! Bravo Manuel Bombard replikker. Elcrief reduserer alt politisk liv til en fornærmelse mot muslimer,» fortsatte han. På spørsmål om de antisemittiske anklagene mot Jean-Luc Mélenchon etter nyheten, vurderte Gérald Dormanin at «fremfor alt er en journalist blitt angrepet». «Mr. Mélenchon er ikke den største forsvareren av jødene jeg kjenner,» la han til. «Jean-Luc Mélenchon forklarer deg at sjefer er pastorer, politiet dreper, og nå er journalister fanatikere. På et tidspunkt må vi stille oss selv spørsmålet om hvilken plass Jean-Luc Mélenchon har i den offentlige debatten,» sa Mr. . «I Frankrike er det uakseptabelt at en journalist blir utsatt for press og fornærmelser, og hun kan ikke utføre informasjonsoppdraget sitt i sikkerhet,» erklærte Senatets president Gérard Larcher. «Hvor langt vil Jean-Luc Mélenchon gå i sine provokasjoner?» READ En av verdens eldste løver ble drept av gjetere i Kenya «TF1-teamet støtter Ruth Elgriep sterkt og fordømmer på det sterkeste de dårlige oppfinnelsene og upassende motivene hun legemliggjør», skrev LCI for sin rolle i nyhetskanalens morselskap X Audiovisual Group. Det opprørslederen i Frankrike la til… «Det er feil av TF1-teamet å støtte anklagene og den fanatiske oppfordringen til pressen,» sa han i en annen tweet.