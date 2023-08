Rwanda: President advarer katolikker som «respekterer fattigdom» | TV5MONDE

Rwandas president Paul Kagame har advart katolikker som foretar årlige pilegrimsreiser til marianske helligdommer, og anklaget dem for å «forherlige fattigdom».

Tusenvis av pilegrimer, noen ganger til fots, tar veien hvert år til Kibiho-området, kjent for flere åpenbaringer av Jomfru Maria siden tidlig på 1980-tallet.

Men den rwandiske presidenten angrep pilegrimene i Kibeho, som samlet mer enn 20.000 mennesker på himmelfartsdagen 15. august i år.

Under en konferanse med ungdom onsdag beskrev han pilegrimsreisen som «grusom». Paul Kagame begynte, «Hvis jeg hører igjen at folk har reist for å tilbe fattigdom, vil jeg ta med lastebiler for å plukke dem opp og sette dem i fengsel, bare for å løslate dem når de ikke lenger har denne holdningen til fattigdom.» , selv katolikk, uten å vite hva som førte til disse truslene.

Men en talsmann for regjeringen forsikret at president Kagame ikke nevnte Kibiho i sin tale torsdag, og fortalte AFP at han refererte til et lite kjent sted i det vestlige Rwanda.

«I sin tale på ungdomsarrangementet nevnte ikke president Kagame et spesifikt pilegrimsmål, absolutt ikke Kibiho,» sa Yolande Makolo.

«Det han mest sannsynlig refererer til er en uformell pilegrimsreise i Rutsiro-distriktet,» la han til. «(Presidentens) mål er å inspirere unge rwandere til å være ambisiøse og jobbe hardt i stedet for å bli påvirket av kultlignende ritualer.»

Den katolske kirken svarte ikke umiddelbart. Nesten alle rwandere er kristne, omtrent halvparten katolikker.

De første marianske åpenbaringer i Kibeho skjedde i 1981 og ble anerkjent av kirken i 2001. Siden den gang har stedet blitt et populært pilegrimsmål for katolikker fra hele verden, i håp om et mirakel eller en kur.

Ifølge lokale medier denne måneden søker den katolske kirken 3,5 milliarder rwandiske franc (omtrent 2,7 millioner euro) for å utvide helligdommen.