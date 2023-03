RWDM beseiret Club NXT etter en vanvittig kamp

Etter å ha blitt slått to ganger av Brugge-ungdom på den klassiske etappen, har Molenbeekois ikke rom for feil, spesielt siden Beveren vant på Beerschot på fredag.

Vincent Yvrads menn hadde den gode idéen å sette opp høyt press fra de første minuttene og hindre Club NXT i å komme seg ut av boksen. De første sjansene falt raskt, men Saluks skudd ble blokkert i ekstremis da Herries restitusjon blomstret med stolpen.

Vi følte Molenbegois var nær start, men det var den andre leiren som scoret det første målet. Dalbys kraftige innlegg ble avverget av ingen og krøllet inn i nettet til Diforni.

RWDM fikk deretter en perfekt start på andre omgang. Fra 48. utlignet Hazards innlegg for El Ohadi. De Chart ble deretter nektet et mål over streken for en offsideposisjon, men RWDM fortsatte å presse. Etter utmerket arbeid fra Challouk, scoret El Ouahdi kampens andre mål.

Vi trodde den vanskelige delen var over, men Vermont uavgjort de to lagene på sekunder. Det var ikke nok til å starte Molenbegois» sjalusi da han gikk rett frem og lenket sjanser i rasende fart, noe Brugge-keeperen svarte strålende på. En parering fra O’Briens heading på nært hold, redninger fra Vorogovskiy og Heris sine skudd, og innleggsredningen hans når han blir slått av Challouks skudd.

RWDM lettet litt på trykket, men fortsatte å avansere. Da vi satte kursen mot en splittelse, kom El Ohti ut av boksen i det 95. minutt for å score sitt tredje mål, og stadion ble veltet av glede!

RWDM-Club NXT 3-2

RWDM: Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, El Ouahdi, Vorogovskiy (82. Ferraro), Camilo, De Sart (82. Barreto), Challouk, Hazard (75. Vinicius), Biron (75. Botella).

NXT Club: Shinton, Sabbe, Ordonez (58. De Roeve), Willems, Seys (80. Cuevas), Simba, Le. De Smet (58. Perez), li. De Smet, Dalby, Homma (86th Gomere), Vermont.

Moderator: Mr. Denil.

Advarsler: Sabbe, Shinton, Le Joncour.

Mål: 26. Dalby (0-1), 48. El Ohadi (1-1), 58. El Ohadi (2-1), 60. Vermont (2-2), 90.+5 El Owadi (3-2).