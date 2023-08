En ung ghaneser Ernest Nuama19, vil spille for Olympique Lyonnais denne sesongen, annonserte den franske klubben etter at spilleren ble kjøpt opp av… RWDM.

Begge klubbene eies av en amerikansk forretningsmann John Dexter med selskapet Eagle Football, men Lyon-klubben er for øyeblikket begrenset i overgangsvinduet av tiltak som begrenser lønn og overgangsbetalinger, bestemt av DNCG, som avviste OLs anke i begynnelsen av juli. Leon bør returnere til DNCG i oktober eller november for å vurdere situasjonen. «Eagle Football og Olympique Lyonnais er glade for å kunngjøre ankomsten av Ghanas internasjonale spiss Ernest Nwama fra RWDM på lån frem til 30. juni 2024.«, kontaktet OL onsdag.

Da Nuama ankom den danske førstedivisjonsklubben Nordsjælland i januar 2022, debuterte Nuama noen uker senere ved å score sitt første mål i sin første offisielle opptreden. Ghana vant to individuelle utmerkelser forrige sesong: sesongens spiller og toppscorer i det danske mesterskapet med 12 mål på 30 kamper (4 assists).

Summen som er angitt for overføringen til den belgiske hovedstaden er nærmere 25 millioner euro. Flyttingen kommer overraskende ettersom Molenbeek-klubbens totale budsjett bare er halvparten av overgangssummen. Vil denne finansieringspakken som sender Nuama til OL skape problemer for RWDM? Uansett vil det uten tvil analyseres nøye.