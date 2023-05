RWDM kommer litt nærmere Jubilee Pro League

I den første etappen av sluttspillet tapte RWDM mot Brooks, som vant begge kampene på Classic-etappen (seier på stopptid). Det var ikke snakk om å ta dette nye oppgjøret med ro, supporterne i hopetall forsto dette og oppfordret sine spillere sterkt til å presse på for seier, noe som var i ferd med å skje. Fra starten av dominerte Molenbegois diskusjonene, og ga seg selv to store muligheter (Hazard, de Chart), forgjeves. En god tredjedel, da Hazard var sentral i pakken, hoppet O’Brien over alle og satte pucken inn i nettet. Øyeblikk senere brøt Hazard seg inn i den store boksen og avfyrte et skudd for å doble ledelsen, samtidig som han registrerte sitt sjette mål siden starten av sluttspillet. De klarte resten av kampen bra og skapte noen flere sjanser, spesielt gjennom Botella og El Owady, men det var Oyama som satte inn tallene takket være Shallouks kryss. I prosessen reddet Len de Smet den unge Blue N Swarts ære. Etter denne seieren rykker Brussel-folket nærmere Jubilee Pro League. Dessuten kan de allerede feire tittelen denne søndagen klokken 18.00, dersom Beveren ikke vinner i Liers. Ellers må de vinne derbyet mot Anderlecht-ungguttene neste uke. CD

NXT Club: Lammens; Comere (90. Labro), Hendry (46. Fosse), Willems; Len de Smet, Simba, Jensen (86. Mondale), Liam de Smet, Chase; Servais (46. Yakimenko), Vamezo (57. Duval). RWDM: Diforni; Herries, O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi (85. Ferraro), Camilo, De Sart (66. Barreto), Challouk, Vorogovskiy; Hazard (66. Botella), Biron (74. Oyama). Dommer: Mr. Smet. Mål: 23. O’Brien (0-1), 31. Hazard (0-2), 81. Oyama (0-3), 84. Len de Smet (1-3). READ Sverige 1-1 Ukraina Live! Forburg, Jinchenko mål; Kampstrøm i Euro 2021, siste oppdateringer i dag