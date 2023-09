RWDM Ultras vil boikotte derby mot Union: «Dette forvirrende resultatet respekterer ikke fansen på noen måte»

Utsatt på grunn av europacupene, har derbyet mellom RWDM og Union blitt utsatt til torsdag 28. september klokken 18.30. Molenbeek-klubbens ultras, rasende over timeplanen, truer med å boikotte den.

«Det er 50 år siden et derby mot Union ble spilt i første divisjon. Å spille denne kampen på en torsdag klokken 18:30 er et hjerteskjærende resultat og respekterer ikke supporterne eller klubben som gir plakaten. […] Dersom kampoppsettet ikke endres innen 28. september, vil supporterforbundet boikotte kampen og det vil bli satt i verk over hele Brussel. […] Ikke glem at fotball er ingenting uten supportere. Konkret annonserte klubbens ultras.

Noen timer senere svarte klubben via en pressemelding: «Å planlegge dette derbyet på toppen av belgisk fotball i 50 år kl. 18.30 på en torsdagskveld er en forferdelig skam for våre supportere og alle Brussel-fotballfans. Lidenskapen til en god del arbeidende fans som ikke kan komme til stadion i tid for å se denne kampen, byens tunge rushtrafikk, tidligere En ekstra bekymring for de som forventet å forlate jobben Å komme til kampen i tide og ankomst av supportere på boulevarden til Edmond Magdins hjelper ikke på bevegelsesproblemene, i vilkår for parkering, en plakat i begynnelsen av uken sier at vi mister alle våre parkeringsplasser Vi er tilgjengelige av lokale merker, så de vil være opptatt innen utgangen av ettermiddagen Fra klubbens side er tapet Anslagene er betydelige: Vi kommer fra en utsolgt plakat på et tidspunkt. Halvfull. Våre VIP-er og partnere finner seg selv straffet: tradisjonelt å invitere dem til å spise to timer før møtet er urealistisk. Endelig er mangelen på hushjelper til en slik plakat utenkelig, men mange av dem kan dessverre ikke være der klokken 18:30 på en torsdag, noe som er fullt forståelig når man har jobb og tar barna med på skolen. . Alle disse modellene vil dessverre ødelegge sjarmen til det etterlengtede derbyet av våre supportere og fotballfans. RWDM mener oppriktig at en tilfredsstillende løsning kan bli funnet for alle parter, slik at Zwanzederby alltid kan være for Brussel fotball.»

En endring i møteplanen diskuteres, men det er ingen hvit røyk foreløpig. Riktignok ser ikke en hverdagsplan for en så etterlengtet samling ut til å gi mening.