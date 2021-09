RWE, NTE og Havfram Eye Floating Wind Farms Offshore Norway

Tyske energiselskaper RWE og Norges NTE og Havfram har signert en samarbeidsavtale for å delta i den norske regjeringens anbudsprosess for havvindkraft som starter senere i år.

Olje- og energidepartementet har nedsatt en ny divisjon for dette formålet. Utsira Nord, som ligger omtrent 30 kilometer vest for norskekysten utenfor Schwentzlman, tilbyr potensial til å generere opptil 1,5 gigawatt ny flytende sjøkapasitet.

Sven Utermöhlen, CEO Offshore Wind RWE Renewable, sa: “Utsira Nord er en flott mulighet for oss til å utvikle et industrielt flytende havvindprosjekt med to sterke norske partnere. Vi beholder kunnskapen og erfaringen vi har fått.

Partnerne tror bestemt at havvindenergi vil være en sentral komponent i fremtidens energimiks og en løsning for å dekke den økende etterspørselen etter fornybar energi. Videre vil det tillate nye virksomheter å bli opprettet og føre til at det skapes nye arbeidsplasser.

“For å nå målet om Parisavtalen på 1,5 ° C og lykkes med å oppnå grønn endring, må vi øke produksjonen av fornybar energi.” Christian Stowe, Sa administrerende direktør i NTE, et av Norges største energiselskaper.

“Vannkraft og flytende luft er de perfekte komplementære energikildene i den nordiske energimiksen. Derfor ser vi frem til å samarbeide med RWE og Havfram når vi tar de første skrittene for å bringe Norges flytende luft sammen i Nordsjøen. Fullfører.

I henhold til nåværende funn er 80 prosent av havene som er tilgjengelige for vindparker over hele verden bare egnet for flytende teknologi. Fra en dybde på omtrent 60 meter er fundamentene som er godt etablert i havet ikke økonomiske. Av denne grunn driver RWE grundig forsknings- og utviklingsarbeid om flytende sjøvannsteknologi. Selskapet undersøker for tiden potensialet til denne teknologien i tre joint ventures i Norge, USA og Spania.

I tillegg til Utsira Nord har Olje- og energidepartementet utnevnt et annet område for marine fornyelser – Charliege Nortzjo II. RWE har allerede uttrykt interesse for dette området, som grenser til dansk sektor i Nordsjøen.