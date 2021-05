RWE slutter seg til Equinor og Hydro for å by på norsk havvind

Logoen til RWE, et av Europas største strøm- og gasselskaper, sees i F / G-bygningen til RWEs nye kullkraftverk i Neurath, nordvest for Köln, Tyskland, på dette bildet tatt 3. mars 2016. REUTERS / Wolfgang Ratte

De to selskapene sa onsdag at det tyske energiselskapet RWE (RWEG.DE) har gått sammen med Norges Equinor (EQNR.OL) og mineralforedlingsselskapet Norsk Hydro (NHY.OL) for å delta i Norges første offshore vindanbud.

Utstillingsområdet er kjent som Soerlige Nordsjoe II, som grenser til den danske sektoren av Nordsjøen. “Regionen … er et ideelt sted for å levere strøm til Europa,” sa de tre selskapene i en uttalelse.

RWE, Equinor og Hydro vil forberede og sende inn en søknad til norske myndigheter om å utvikle en storstilt vindpark med turbiner installert på havbunnen.

“Den store havvindmølleparken i Soerlige Nordsjoe II kan spille en nøkkelrolle i å utvide Nordsjøen som et offshore energinav og skape nye industrielle muligheter for Norge som energinasjon,” sa Equinor Renewable Energy President Paal Eitrheim.

Tirsdag sa en annen gruppe, inkludert Tysklands EnBW (EBKG.DE), at de har til hensikt å by i den samme delen av Nordsjøen, og legge fram planer for et 1400 megawatt-prosjekt med en investeringskostnad på opptil 35 milliarder norske kroner (4,2 dollar) milliarder). ). L5N2NC1F9

Eskel Eriksen, talsmann for selskapet, sa til Reuters at Equinor nektet å si hvor stort prosjektet prosjektet kan bli når det gjelder kapasitet og investering, noe som vil avhenge av anbudsdetaljer som regjeringen vil levere i juni.

“Vi er interessert i å utvikle store vindkraftprosjekter,” sa han. De fleste av prosjektene som utvikles av Equinor i Europa er 1200 megawatt eller mer.

Eriksen sa at det relativt grunne vannet i den sørlige Nordsjøen gjør det mulig å bygge vindparker uten statsstøtte.

Tidligere denne måneden sa de to selskapene at Equinor, sammen med den italienske Eni (ENI.MI), også forberedte et bud på en flytende vindpark i Norge på et annet sted som skulle anbudes.

Flere andre fagforeninger sa at de planlegger å by på det norske anbudet. Les mer

(Dollar = 8,2893 norske kroner)

