Ryan Giggs trekker seg som Wales-trener

Den tidligere Manchester United-spissen, 48, forlater operasjonene han tok i august 2019, men har allerede forlatt i november 2020 siden han ble arrestert. Den tidligere landskampen er anklaget for å ha overfalt sin ekskjæreste, noe han nekter for.

«Det er en ære og et privilegium å stå i spissen for et lands utvelgelse, men bare det walisiske forbund er viktig, da ansatte og spillere kan slappe av og forberede seg ved å få en spesifikk og klar kunnskap om situasjonen uten å gjette. Fra ståsted av manageren deres,» skrev Ryan Giggs.

Robert Page, som har vært midlertidig trener siden Giggs avgang i november 2020, førte til at Wales kvalifiserte seg til VM i Qatar i november for første gang på 64 år ved å vinne sluttspillet mot Ukraina tidligere denne måneden.

I gruppe B møter Wales England, USA og Iran.

Ryan Giggs har blitt anklaget for bevisst å ha slått ekskjæresten sin i hodet og holdt henne tilbake gjennom forholdet deres. Han skal ha angrepet sin ekskjæreste Kate Grewill 1. november i hjemmet deres i Worsley.

Den walisiske treneren skal også ha utvist tvangsmessig og behersket oppførsel under forholdet.