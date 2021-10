Ryan Gosling i Barbie Margot Robbies nye Ken-filmer

Dette er et prosjekt som lager mye blekk. Og faren for å roe ned fans av Margot Robbie og Ryan Gosling. I følge fristen har to doble Oscar-nominerte blitt enige om å gi ansiktet sitt til Barbie- og Ken-dukker i filmer. Men hvis de begge er veldig populære, blir de også kritisert for deres mykhet og de fysiske stereotypiene de lenge har gitt uttrykk for.

I utgangspunktet skulle prosjektet utvikles sammen med Amy Schumer for Sony Studios, og deretter ble Anne Hathaway kontaktet for hovedrollen. Nå i hendene på Warner Bros.; Prosjektet ble overlevert direktør Greta Kerwick (Fire døtre til Dr. March), satte Margot blikket på Robbie for rollen som Barbie. Ser ut som hun klarte å få Ryan Gosling til å bli med henne som Ken. Disse valgene, fra oversetternes side, er overraskende sett i ambisiøse kinematografiprosjekter, spesielt de siste årene.

Her er åstedet fortsatt ukjent. Men basert på de (?) 37 animasjonsfilmene som allerede er inspirert av Barbies eventyr, vil fans av Margot Robbie og Ryan Gosling definitivt ha en viss frykt. Produksjonen er satt til å starte tidlig i 2022 for utgivelse i 2023.