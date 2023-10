Ryanair misbrukte midlertidig arbeidsledighet

Spesielt siden det ikke er selskapets eneste frityrkoker. Ryanair er faktisk også saksøkt på flere siktelser. I avhør i salen tok justisministrene Vincent Van Quickenborn (OpenVLD) og Labour Pierre-Yves Dermany (PS) oversikt over saken.

For det første er det klager fra 42 piloter fra selskapet. De påstås å være falske selvstendig næringsdrivende av det irske selskapet og krever nå betaling av sine sosiale rettigheter.

Så er det kabinpersonalet. Fram til 2019 sendte Ryanair arbeidere til Belgia via et irsk vikarbyrå. Ulovlig drift. 1014 personer ble berørt. Også der skulle de vært ansett som ansatte i selskapet. Resultatet er en rekke brudd som unøyaktige eller ufullstendige individuelle kontoer, og manglende betaling av månedlig inntekt eller årlige avdrag.

Hainauts arbeidsrevisor har etterforsket i årevis. Men Ryanair nekter på sin side alt og vil gå rettens vei. Strategi ifølge Didier Lippi fra CNE: «Ryanair har mange flere advokater enn HR-sjefer, så mye er klart. Vi saksøker dem, og de er så glade for at det aldri fungerte. De går fra anke til anke. De har hærer av advokater, og så lenge påtalemyndighetene ikke lykkes, fortsetter de sine krenkelser og tjener åpenbart.«.

Rettssaken mot pilotene er endelig planlagt å begynne neste desember.

Arbeidsminister Pierre-Yves Dermany (PS) svarte på sin side. Han bemerket i en pressemelding at:Ryanair hadde feil, så det er opp til Ryanair å bære konsekvensene«. Kunngjøre «Et parlamentarisk initiativ for å gi en løsning for de berørte arbeiderneDette bør ha form av et lovutkast for å ha tilbakevirkende kraft.